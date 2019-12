Ingen enighet om kvotehandel på klimakonferanse

OVER: FNs klimakonferanse i Madrid er over, to dager på overtid. Resultatet skuffet de fleste. Foto: AP / NTB scanpix

FNs klimakonferanse i Madrid er over, to dager på overtid, uten at det ble oppnådd enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Etter to uker med intense forhandlinger om hvordan man best skal bekjempe global oppvarming, rundet utsendingene fra 196 land av FNs klimakonferanse en vag slutterklæring som etterlyser høyere ambisjoner når det gjelder kutt i skadelige utslipp. Klimakonferansen, kjent som COP25, skulle etter planen ha vært avsluttet fredag, men først ved lunsjtider søndag ble det satt punktum. Les også: Kina har 1,4 milliarder innbyggere: Nå tar de igjen Norge i klimautslipp per person - Bedre enn dårlig avtale Delegatene erkjente da at det ikke lot seg gjøre å oppnå enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel, basert på artikkel 6 i Parisavtalen. Forhandlingene om dette blir nå utsatt til neste klimakonferanse, som skal holdes in Glasgow i Skottland om et års tid. Miljøvernorganisasjoner og aktivister anklager verdens rikeste land for å vise liten vilje til å forplikte seg til kraftigere kutt i utslipp av skadelige klimagasser. Les også: Ut mot Rasmus Hanssons miljøfond: - Har feilet så langt - Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale. Men dette er andre år på rad at temaet blir utsatt og det skaper mer usikkerhet, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding søndag. - Norge og andre land med stort historisk ansvar for klimakrisa må rett og slett bare begynne å kutte hjemme. Vi krever at Norge ikke benytter seg av smutthullene i Parisavtalen som nå har kommet inn gjennom kvotehandel, legger hun til. SKUFFENDE: Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet mener resultatet etter klimatoppmøtet i Madrid er skuffende. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix) Rike oppfordres til å hjelpe Et annet tema som har preget forhandlingene, er hvorvidt rike land skal bevilge egne penger for å hjelpe fattige land med håndteringen av konsekvensene av klimaendringer som ikke kan stoppes, som flom, tørke og andre ødeleggelser. Det skriver NRK. Hva gjelder sistnevnte tema, kom de ikke fram til noe annet enn at rike land som har mulighet, oppfordres til å bevilge mer penger. Les også: Klimakrav til toppmøte: Rike land som Norge må punge ut 2.750 milliarder i året - Skuffende - Klimaendringene rammer mennesker over hele verden, og aldri før har vi sett et så bredt klimaengasjement i folket som nå. Derfor er resultatet fra Madrid desto mer skuffende, sier Lundberg i pressemeldingen. Hun legger til at forhandlingene har blitt et kappløp mot bunnen, der rike land ikke tar lederrollen som forventes. - At Norge nå går foran ved å øke våre klimamål og begynne en rettferdig omstilling er avgjørende for Parisavtalens videre liv og vår framtid, sier hun. Les også: Gretha Thunberg slakter klimatoppmøtet: - Dette må ta slutt - Profitt foran klimakrisen Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver Klima og energi i WWF Verdens naturfond, er også skuffet over resultatet. – Noen mektige land setter profitt foran klimakrisen, og lar dét være viktigere enn fremtiden til dagens barn og ungdom. Med unntak av EU, viste ingen av de store utslippslandene at de tar sitt ansvar på alvor, sier hun i en pressemelding. PROFITT SETTES FØRST: Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver Klima og energi i WWF Verdens naturfond, mener enkelte land setter profitt foran klimakrisen. Foto: Anna E. Mohr (WWF Verdens naturfond) Hun mener store utslippsland, som USA, Australia, Kina, Brasil, Saudi-Arabia og andre, nå i stor grad har lyktes med å blokkere framgang for å kutte verdens klimagassutslipp.