«Ingen» har bedre odds i nominasjonskampen enn Joe Biden

De siste prognosene er ikke nådig mot den tidligere visepresidenten.

Forhåndsfavoritten Joe Biden ligger stadig dårligere an til å vinne et flertall av delegatene på Demokratenes landsmøte til sommeren, ifølge prognoser fra det anerkjente analysenettstedet FiveThirtyEight.

Faktisk er det større sannsynlighet for at ingen får flertall.

Modellen for beregne prognosene simulerer utfallet av nominasjonskampen flere tusen ganger for å finne det mest sannsynlige resultatet for hver kandidat.

Ny favoritt etter Iowa

Senest 2. februar i år var sannsynligheten for at Obamas tidligere visepresident ble Demokratenes kandidat beregnet til nærmere 50 prosent.

Det var dagen før det første primærvalget fant sted, hvor Biden kun fikk 15 prosent av stemmene, langt under forventningene på forhånd.

Siden det katastrofale valgresultatet i Iowa har den tidligere visepresidentens sjanser kollapset. Litt over en uke senere vinner han bare i 1 av 6 tilfeller, rundt 17 prosent.

Den nye favoritten er senatoren fra Vermont, sosialisten Bernie Sanders.

Senator Bernie Sanders erklærer seier i New Hampshire foran Pete Buttigieg og Amy Klobuchar. Foto: Matt Rourke / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Sanders gjorde nemlig et godt valg i Iowa og vant primærvalget i New Hampshire en uke senere. Det gir gode utslag på modellen.

Han vinner nå i 1 av 3 tilfeller, nærmere bestemt 37 prosent, og leder dermed soleklart over de andre kandidatene i nominasjonskampen.

Det andre stjerneskuddet i de to første primærvalgene, Pete Buttigieg, får ikke like godt betalt. På tross av gode innledende resultater sliter han på meningsmålingene i statene som stemmer på den såkalte supertirsdagen i mars, da 15 ulike stater velger sine delegater.

Dermed står sannsynligheten for at Buttigieg får flertall på stedet hvil, med knappe 5 prosent vinnersjanse. Etter Buttigieg kommer Michael Bloomberg med 4 prosent og Elizabeth Warren med 3 prosent, mens overraskelsen i New Hampshire, Amy Klobuchar, får under 1 prosent sjanse for å vinne til slutt.

På tross av alt dette må Bernie Sanders dele favorittstempelet med et annet mulig utfall.

Like sannsynlig at ingen vinner - kan gi kaos

For ifølge prognosene har nemlig sannsynligheten for at ingen av kandidatene oppnår flertall blant delegatene på landsmøtet vokst raskere enn noe annet utfall.

Etter å ha ligget stabilt på mellom 10 og 15 prosent helt fram til primærvalget i Iowa er det nå like stor sjanse for at ingen oppnår flertall i den første avstemmingen, som at den nye favoritten Sanders gjør det.

Det vil i så fall kunne gi et komplett kaos på Demokratenes landsmøte i juli, der partiets presidentkandidat formelt skal velges.

Det er nå like sannsynlig at ingen får flertall, som at noen av kandidatene får det.

Skulle det skje vil alle delegatene på landsmøtet stå fritt til å stemme på den kandidaten de selv ønsker, uansett hvem staten de representerer stemte på. Det er vanskelig å si hvordan disse da vil fordele seg, men det er ikke usannsynlig at kandidaten kan bli valgt ved hestehandel mellom de ulike delegasjonene.

I tillegg kommer de såkalte superdelegatene på banen, delegater som ikke tilhører en stat. Ved tidligere primærvalg har disse delegatene vært med å stemme allerede i første runde, men en regelendring i 2018 gjør de kun får stemme dersom ingen kandidat får flertall på første forsøk.

For øyeblikket leder Joe Biden med støtte fra 68 superdelegater, men hele 570 superdelegater har til gode å erklære hvem de foretrekker som kandidat.

Dermed ligger alt til rette for en overraskelse, dersom ingen vinner flertall.