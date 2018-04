Matteo Salvini (i midten) står nå i spissen for den italienske høyrealliansen, som fikk 37 prosent av stemmene i valget. Her er han flankert av Giorgia Meloni, lederen for Italias brødre, et parti med fascistiske røtter, og Silvio Berlusconi, som leder Forza Italia, men som selv ikke kan bli statsminister på grunn av en dom. Foto: Alessandro Di Meo / ANSA via AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Ingen ny regjering i sikte i Italia