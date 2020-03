Ingen nye smittetilfeller i Wuhan

Kinesiske myndigheter rapporterer om svært gode nyheter fra episenteret for koronaviruset.

Det har ikke blitt registrert noen nye tilfeller av korona-smitte i Wuhan i Kina det siste døgnet, ifølge den kinesiske nyhetsformidleren Xinhua.

Tallene skal ha blitt registrert onsdag og markerer en stor milepæl i koronavirusets episenter. Byen har kjempet i flere måneder for å bekjempe smittetilfeller av Covid-19.

- En stor dag

Tidligere i uken har det blitt rapportert om et fåtall nye smittede fra den kinesiske provinsen der koronaviruset fikk sitt første utbrudd. Alle disse skal ha vært påvist i Wuhan. For bare en måned siden skal tallet ha vært på flere tusen nye tilfeller om dagen.

- I dag er en stor dag for Wuhan, men vi har ikke råd til å slappe av i ett minutt. Vi kjemper fremdeles mot en total seier i Wuhan som skal markeres med flere dager med null økning i smitte, uttaler Chen Erzhen som leder et medisinsk team fra Shanghai som assisterer Hubei-provinsen med å bekjempe viruset ifølge Xinhua.

Xinhua rapporterer også at det onsdag var hele 795 pasienter som ble utskrevet fra sykehus, noe som skal ha redusert de innlagte pasientene til totalt 6636.

Fremdeles skal det være 1809 pasienter i en alvorlig situasjon på sykehus. I tillegg er 465 kritisk syke, rapporterer Xinhua.

Selvom det er gode nyheter som nå rapporteres fra Kina skal ikke myndighetene ønske å åpne opp Wuhan og lempe på karantenetiltakene før det har gått 14 nye dager uten smittetilfeller, det melder NRK fredag morgen.

Lavere dødsrate



I en ny studie som ble publisert i Nature Medicine torsdag blir det påpekt at smittede i den kinesiske byen hadde en lavere dødsrate enn det som tidligere har vært tenkt, skriver New York Times.

Ifølge studien skal korona-smittede i Wuhan i Kina hatt 1,4 prosent sjanse for å dø, mens tidligere estimater har ligget mellom 2 og 3,4 prosent.

Studien har vekket interesse i blant annet USA der dødsraten for smittede av influensa til sammenligning er på 0,1 prosent hvert år.

Sudien om dødsrate ved smitte av korona-virus påpeker også at selv om den totalt ligger på 1,4 prosent for alle smittede, så skal den være 2,6 prosent for folk som er eldre enn 60 år.

I den eldre aldersgruppen er det rundt fem ganger så stor sjanse for å dø enn for personer med symptomer som er mellom 30 og 59 år, der risikoen var nede i 0,5 prosent. For de under 30 år lå dødsraten på 0,3 prosent, skriver New York Times.

Heroisk propaganda

I starten var Wuhan-provinsen selve episenteret for pandemien. De siste ukene har de ekstreme tiltakene i Kina tilsynelatende virket, og fått ned antallet nye smittede. Samtidig har Europa tatt over som sentrum for pandemien.

Dermed har også kinesiske myndigheter endret strategi.

De fremhever kommunistpartiets «heroiske» innsats for å bekjempe viruset under ledelse av Kinas president Xi Jinping.

TOMME GATER: Det vil fremdeles være karantenetiltak i Wuhan fremover. Foto: Str (AFP)

Bård Nikolas Vik Steen jobber med Kina-USA-relasjoner på Det norske nobelinstitutt. Han mener Kina har en mulighet til å rehabilitere imaget i tiden som kommer.

– Det har veldig stor betydning hva kineserne gjør nå. Hvis de vil bedre standingen i etterkant av dette viruset er den mest effektive måten å gjøre det på, å trå til og bli en slags motor i denne situasjonen, sier Vik Steen til Nettavisen.

Bård Thorheim har bakgrunn fra Utenriksdepartementet og har forsket på internasjonal politikk ved Norges utenrikspolitiske institutt (NUPI). Han mener det er ingen grunn til å hverken stole på Kina eller hylle deres respons.

– Jeg skjønner ikke at vi skal hylle dem. Gjennom historien har vi aldri sett noen vellykket isolasjon av et virus av denne skalaen. Når man åpner opp samfunnet igjen vil det begynne å spre seg på nytt. Denne hyllingen av Kina forstår jeg ingenting av, sier han til Nettavisen.

Han mener det er god grunn til å ikke stole på noe av opplysningene som kommer fra Kina.

– Jeg lurer på om de egentlig har det under kontroll, eller har latt det løpe løpsk og ikke registrere. De er årsaken til viruset, og nå skal de fremstille seg som noen engler til Italia og andre land. Dette er ikke noen marshallhjelp som etter krigen, sier Thorheim.