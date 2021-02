Ingen sanksjoner fra Redaktørforeningen mot Hans Rustad

Norsk Redaktørforening har ikke funnet grunnlag for sanksjoner overfor ansvarlig redaktør Hans Rustad i document.no, men retter skarp kritikk mot ham.

Styret i Redaktørforeningen var bedt om å vurdere Rustads medlemskap i foreningen etter at flere mente han handlet i strid med foreningens formål etter en kommentar om opptøyene i Washington.

Kommentaren ble av flere tolket som at han legitimerte angrep på journalister.

I en pressemelding tirsdag kveld opplyser styret at de ikke har funnet grunnlag for noen formelle sanksjoner mot Rustad, men at de tar sterkt avstand fra flere karakteristikker og beskrivelser han har kommet med den siste tiden.

– Tar sterkt avstand

«Direkte og indirekte stempler Rustad kollektivt norske redaktørstyrte medier, og dermed alle sine kolleger, som løgnere. Det er noe annet enn konkret faglig eller politisk kritikk, og det kan bidra til å bryte ned den tilliten til redaktørstyrte medier som Norsk Redaktørforening er opptatt av å bygge opp», heter det blant annet i en uttalelse fra foreningen.

Videre skriver Redaktørforeningen at de tar sterkt avstand fra denne typen karakteristikker og beskrivelser.

«De fremstår ikke som faglig funderte innspill i en kritisk tilnærming til norske mediers dekning av valget i USA, men som et forsøk på å stemple nærmest alle de norske nyhetsmediene som del av en konspirasjon», heter det.

– Har ikke oppfordret til trusler eller vold

Isolert sett finner imidlertid styret at uttalelsene ikke gir grunnlag for å aktivere sanksjonsbestemmelsene i foreningens vedtekter, og styret kan heller ikke se at Rustad, slik det har blitt hevdet, har truet eller oppfordret til trusler eller vold mot journalister.

Redaktørforeningen avslutter med å understreke at det norske medielandskapet, og norsk samfunnsdebatt, er tjent med at flest mulig av de meningene som finnes i den norske befolkningen, får sin plass i det offentlige rom, også innenfor medier som har forpliktet seg på Redaktørplakaten, og skriver at det er selve ytringsfrihetens idé.

Vil skrive svar

Etter styrets behandling sa Hans Rustad til pressen at han kommer til å skrive et svar på Redaktørforeningens vedtak.

– Det blir et svar til både leserne og styret hvor jeg kommer til å reflektere over det som er blitt sagt. Jeg forstår at det er visse formuleringer som har falt styret tungt for brystet, og det vil jeg da gi min forklaring på og bruke andre ord, sa han, ifølge Medier24.

– Man kan si de samme tingene, nemlig at man er rykende uenig, men på en annen måte. For det at vi i Document er veldig uenig med resten av pressen i synet på utviklingen i USA, er det ingen tvil om, men det er måten man fremlegger det på. Når vi har brukt så sterke ord som løgn, er det ikke personlig, men en politisk betegnelse, mener Rustad.

