Ingen skal bli forfulgt for sin tro

Fremdeles er det slik at mange steder i verden er det farlig å være kristen, jødisk eller muslim. Aller farligst kan det være å konvertere til en ny religion.

Av Ida Lindtveit Røse, tros- og livssynsminister (KrF)



I Norge står tros- og ytringsfriheten sterkt.

Vi er frie til å utøve vår tro og uttrykke vår identitet. Regjeringen legger vekt på det livssynsåpne samfunnet i sin tros- og livssynspolitikk.

Det betyr at vi har rom for tro også i det offentlige rom, og ser det positive ved at mennesker er frie til å uttrykke sin tro og tvil i samfunnet. Regjeringen legger også vekt på trossamfunnenes samfunnsskapende kraft.

Forfølgelse og angrep

World Watch List 2020, som i Norge publiseres av Åpne Dører, viser at i store deler av verden blir kristne forfulgt og angrepet for å utøve sin tro. Hver dag blir åtte kristne drept for sin tro, 40 kristne hjem brent eller ødelagt og ti kristne urettmessig fengslet.

Daglig blir 26 kirker eller kristne bygninger angrepet. Vi vet også at troende som tilhører andre religioner og ikke-troende utsettes for lignende.

Bekymring

Vi er mange som lenge har vært bekymret for konvertitter som kommer til Norge. Bekymringen gjelder både retur til hjemland - og grunnlaget for vurdering av troverdighet.

Det er spørsmål om konvertitter risikerer å bli utsatt for forfølgelse i eget hjemland, om rettsikkerheten er god nok i Norge og om konvertitters troverdighet er vurdert på godt nok grunnlag av våre utlendingsmyndigheter.

Regjeringen sender nå en forskriftsendring på høring. Forslaget går ut på å endre utlendingsforskriften slik at retten til nemndmøtebehandling med personlig fremmøte i saker om religiøs konvertering.

Tydelig signal

Jeg mener det er rett og viktig at regjeringen nå sender et tydelig signal om at konvertitters mulighet til å få sin sak godt vurdert i Norge styrkes, slik at mennesker som har rett på beskyttelse skal få bli.

Dette var en sak som KrF løftet inn i regjeringserklæringen og som nå følges opp. Med denne styrkingen bidrar vi til å ta vare for trosfriheten.