Ingen tropenatt natt til lørdag – bare nesten

Fredag ble det satt ny temperaturrekord på Værnes med 29 grader, men det ble ingen tropenatt. Men lørdag skal bli varmere og nye rekorder kan fort bli satt.

Temperaturrekorden for 2020 ble satt på Værnes i Trøndelag ifølge Meteorologisk institutt, som målte 29,0 grader. Frosta i samme fylke fulgte opp med 28,6 grader, og Tingvoll i Møre og Romsdal med 27,9 grader.

På Vestlandet ble det nesten registrert tropenatt i natt, men det holdt ikke helt.

På Kråkenes i Nordfjord la nemlig temperaturen på over 20 grader nesten hele natten, men klokken 5 kom en vestavind og gjorde lufta kaldere, melder NRK.

I Vindafjord i Rogaland nådde snittemperaturen 19,6 grader.

Lørdag er det ventet at temperaturene kan krype opp mot 30 varmegrader, så det er en ny sjanse for tropenatt natt til søndag.

Skogbrannfare

På Vestlandet og østafjells meldes det om skogbrannfare, men foreløpig kun på gult nivå. Det innebærer at vegetasjon lett kan antennes og store områder bli berørt.

Folk som ferdes i naturen bes derfor om å være forsiktig med bruk av åpen ild.

Dette gjelder både Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo fylker.

Snøskredfare

I nord er det et annet farevarsel sendt ut. Lørdag er det meldt om betydelig snøskredfare i Lyngen og Indre Troms. Østafjells er det meldt om fare for skogbrann.

Mens det i andre deler av landet meldes om varmerekorder, har Norges vassdrags- og energidirektorat oppdatert sitt snøskredvarsel for deler av Troms til det nest øverste nivået rødt – som betyr betydelig fare.

Det er for områdene Lyngen og Indre Troms at det lørdag advares om at sol og høye dagtemperaturer kan føre til store, naturlig utløste skred, særlig i bratte sider i høyden.

Det er altså såpass varme også i deler av Nord-Norge at det fører til økt snøsmelting og dermed svekker snødekket.

