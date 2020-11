Ingen vinterkulde i sikte: Mildværet holder en stund til

Til helgen blir det et lite besøk av snø og kulde i deler av landet, men i neste uke blir det varmere igjen.

NTB: – Værsituasjonen ser ikke ut til å bli særlig annerledes. Det er fortsatt lavtrykk på rekke og rad i prognosene. Vinterfølelsen som man får noen steder på fredag, blir trolig ikke langvarig, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Hun sier at det er altfor tidlig å si noe om vi får en hvit eller grønn jul.

– Men når det gjelder november, så ser det ikke ut som vi får et helhvitt dekkende landskap for alle i hele Norge. Det er for ustabil værsituasjon for det. Så får vi se i desember om det endrer seg da.

Kjølig fredag

– Fredag får vi litt kjøligere vær. Det ser ut som det vil bli snøbyger fra Møre og Romsdal og videre nordover. Det vil også være ganske kraftig vind på kysten.

Nedbøren roer seg i Møre og Romsdal og Trøndelag utover fredagen, men det kan fortsatt være noen snøbyger inn mot lørdagen lenger nord. Lørdag er det et nytt lavtrykk med mildere luft, regn og vind, og det er bare i Troms og Finnmark det fortsatt vil holde seg kjøligere og kanskje komme sluddbyger og snø.

– Ellers vil det helle over til litt mildvær lenger sør, sier Borander.

Sol i sør

Sør-Norge og Vestlandet vil få en veldig fin dag fredag.

– Mye sol, men litt kjøligere med nordavind. Det kan se ut som også Vestlandet får en liten luke fredag ettermiddag med oppholdsvær, og kanskje man her får ser de siste solstrålene når sola går ned denne dagen.

Lørdag morgen er det nye lavtrykk på vei, og da blir det mye regn og mye vind, spesielt på Vestlandet. Det kan bli opp mot liten storm. Både Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag vil være utsatt i helgen.

Selv om det blir mye vind og kastevind langs kysten østafjells, blir det nedbørmessig bra. Men meteorologen sier man må følge med på situasjonen.

– Stormrushet kan komme nå. Det er høstsesongen med stadige lavtrykk fra vest som har med seg mild og fuktig luft, sier Borander.

Hun mener det har vært ekstra mildt og fuktig vær denne høsten. I begynnelsen av november ble det satt flere varmerekorder, spesielt på Østlandet.

