Innbrudd i baren hos Per Sandberg og Bahareh Letnes

- En ubehagelig opplevelse, sier Per Sandberg om innbruddet på baren i Halden.

- Vi skjønte med en gang at noe hadde skjedd. Det var rotete og alt mulig rart var borte. Mat, drikkevarer, høyttalere, til og med kulepennene var vekk, sier Per Sandberg til Halden Arbeiderblad.

Sandberg og samboer Bahareh Letnes oppdaget innbruddet da de kom på jobb onsdag ettermiddag. I løpet av natta har noen tatt seg inn i baren, men det er ikke saker av stor verdi de har fått med seg.

Sandberg sier han er mest glad for at ingenting er blitt ødelagt, men kaller det en ubehagelig opplevelse.

Politiet fikk meldinga om innbruddet og var raskt på plass for å foreta en åstedsundersøkelse onsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Lisbeth Mjøsund sier til avisa at samme politipatrulje kjørte i Halden sentrum et par timer senere og kom over to kjenninger av politiet. De ble funnet med gjenstander som kunne knyttes til åstedet. Det er snakk om en mann og en kvinne i 30-årene. De sitter nå i arrest og skal bli avhørt.