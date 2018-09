- Astrid Søgnen kan bli sittende og behøver ikke akseptere en annen stilling

Oslos skoledirektør er bedt om å gå av, men kan bli sittende i stillingen til 2021.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har bedt direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten om å gå, men tilbudet om en annen stilling har hun nektet å godta.

- Hun er på ingen måte forpliktet til å akseptere en annen stilling, og så langt har jeg ikke sett noe i mediene som skulle tyde på at det foreligger noen saklig grunn til oppsigelse. Dermed kan hun bli sittende, og hun kan bli sittende til hun oppnår den bedriftsinterne pensjonsalderen, som i dette tilfellet er 70 år.

Det sier arbeidsrettsekspert Thor-Arne Wullum, partner i Storeng, Bech & Due Lund, til Nettavisen.

Astrid Søgnen har hatt jobben som skoledirektør i Oslo siden 2000. Hun fyller 67 år i november.

Alminnelig stillingsvern



Wullum peker på at Astrid Søgnen som direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune har alminnelig stilingsvern etter Arbeidsmiljøloven.

- Hun har det samme stillingsvernet som alle arbeidstakere, men i praksis har ledere et noe svakere stillingsvern. Det skal mindre til av klandreverdige forhold for å si opp en leder, sier han.

Astrid Søgnen selv vil ikke gi noen kommentarer til Nettavisens sak. Via sin kommunikasjonsansvarlig svarer hun følgende:

- Jeg kan ikke kommentere mitt arbeidsforhold.

Det var onsdag byrådsleder Raymond Johansen bekreftet at han har bedt Oslos skolesjef om å gå.

Varsel



I et møte i Oslo bystyre onsdag sa Johansen videre at det har kommet nok et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Det nye varselet kom tirsdag og omhandler brudd på taushetsplikt om innholdet i avholdte møter med utdanningsdirektør Søgnen og om opplysninger i offentlig journal, melder NTB.

Dermed har det kommet i alt tre varsler mot Thorkildsen. De borgerlige partiene i Oslo har gått sammen om et krav om ekstern gransking av påstandene mot henne.

Søgnen skal i et møte 6. september ha blitt tilbud en annen stilling, men avslått dette.

- Kommunen fastholder at det er ønskelig med dialog, men dersom dette ikke lar seg gjøre, må kommunen vurdere hvilke alternativer man har, sa Johansen i bystyremøtet onsdag ifølge NTB.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har beskrevet det hun opplever som vanskelige samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.

