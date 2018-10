- Bare så synd at ikke mor fikk oppleve dette

Reidar Gabler ble send til Tyskland sammen med moren og faren etter krigen. Nå - 73 år etter - fikk han en unnskyldning fra den norske regjeringen.

OSLO (Nettavisen): Statsminister Erna Solberg (H) ga onsdag den offisielle norske unnskyldningen til de såkalte tyskerjentene for måten de ble behandlet på etter krigen.

- Dette var veldig stort for meg og min familie. Mor hadde vært glad for å høre statsministerens unnskyldning. Det er bare så synd at de som ble rammet av dette ikke selv fikk oppleve det, men dette betyr mye for mange familier, sier Reidar Gabler til Nettavisen.

Fikk betale en høy pris

Gabler er sønn av Elsa Gabler, én av tusenvis av norske kvinner som innledet et forhold til en tysker under krigen og fikk betale en høy pris for det. Da fredsvåren kom ble hun og lille Reidar internert og siden sendt ut av landet. Elsa Gabler kom aldri tilbake, selv om hun forsøkte.

- Hun søkte om å få tilbake sitt norske statsborgerskap, men dette ble avslått. I sine siste år tror jeg hun slo fra seg tanken om å få komme hjem til Norge igjen, sier Reidar Gabler til Nettavisen.

Den lille familien ble sendt til daværende Øst-Tyskland, men klarte senere å flykte og ble boende i Vest-Tyskland.

FIKK UNNSKYLDNING: Reidar Gablers mor giftet seg med en tysker under krigen og ble sendt ut av landet. Sønnen sier han satte stor pris på den offisielle norske unnskyldningen til de såkalte tyskerjentene.

Dro til Norge 21 år gammel

Reidar Gabler var 21 år da han kom tilbake. Han bor nå i Sarpsborg. Han forteller at foreldrenes fortid har vært en faktor som har vært med og prege livet hans.

- Det har stadig vært noen «nålestikk» opp gjennom årene, og barna har fått oppleve å bli kalt «nazister», forteller han og legger til at han har forsøkt å snakke minst mulig om sin familiefortid.

Mellom 30.000 og 50.000

- Anslaget over norske «tyskerjenter» har vi satt til mellom 30.000 og 50.000. Det er umulig å gi noe nøyaktig tall, sa historiker Guri Hjeltnes da hun gjorde rede for det de fant ut i en gransking av myndighetenes rolle i behandlingen av norske kvinner og jenter som hadde et forhold til tyske militære under krigen.

- Disse kvinnene begikk ikke noe lovbrudd, men de ble utvist og fratatt norsk statsborgerskap. Flere ble oppsagt fra sine jobber. Tvangsklippingen som flere ble utsatt for i fredsvåren kunne være ledsaget av seksuell vold. I én domsslutning het det at dette var «en naturlig og sunn reaksjon» fra norsk ungdom som hadde valgt rett side under krigen, fortalte Hjeltnes.

Bakgrunnen for at flere ble internert og deportert fra landet var at de hadde giftet seg med tyskere. Reidar Gablers mor var altså en av disse.

Daværende justisminister Jens Christian Hauge uttalte på et tidspunkt om disse kvinnene at det var «meget ønskelig at de forlater vårt land så snart som mulig».

Historiker: - Brøt ingen lover

- De brøt ingen lover, men de brøt uskrevne regler og moralske normer. De ble straffet hardere enn de økonomiske profitørene, og de ble internert og deportert for å tilfredsstille det norske samfunnets ønske om hevn, sier Hjeltnes.

Journalist Helle Aarnes møtte Elsa Gabler i Berlin, der hun nå ligger begravet. Det hun fortalte til Aftenposten-journalisten var ting hun ikke hadde fortalt til noen andre.

Regjeringens unnskyldning ble gitt på et arrangement i forbindelse med menneskerettserklæringens 70-årsjubileum, der både statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltok.

- Behandlingen disse kvinnene fikk står seg ikke når man holder det opp mot de grunnleggende prinsippene for en rettsstat, sa Solberg blant annet.

Statsminister Erna Solberg, justisminister Tor Mikkel Wara og kulturminister Trine Skei Grande deltok fra regjeringen da Norge fremsatte sin offisielle unnskyldning for behandlingen de såkalte tyskerjentene fikk etter krigen.

