Men FpU-lederen mener det var riktig av Per Sandberg å trekke seg.

ARENDAL (Nettavisen): Mandag gikk Per Sandberg av som fiskeriminister, og trakk seg samtidig som nestleder i Fremskrittspartiet etter flere uker med storm etter sin omstridte Iran-ferie.

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener det var en riktig avgjørelse av Sandberg. Harald Tom Nesvik (Frp) har nå overtatt som fiskerminister.

- Jeg har forståelse for at Per har valgt å gå av som fiskeriminister, og jeg er helt sikker på at Nesvik kommer til å gjøre en god jobb, sier Svendsrud til Nettavisen.

Det spekuleres nå i om tidligere justisminister Sylvi Listhaug, som måtte gå av som statsråd i mars, vil overta som partiets nestleder.

- Det blir et tomrom etter Per som noen skal fylle som nestleder i Frp. Så vidt meg bekjent har ingen åpent kommet med sitt eget kanditatur, sier Svendsrud, og legger til:

- Jeg tar stilling til dette når jeg får alle potensielle kandidater på bordet, vi har flere dyktige personer i sentralstyret, sier han.

Sentralstyret i Frp vil møtes 3. september for å finne fram til en person som kan konstitueres som nestleder, fram til landsmøtet velger både første og andre nestleder i mai neste år.

- Listhaug en favoritt



Heller ikke Frps stortingsrepresentant Himanshu Gulati mener Sandberg kunne fortsette.

- Dette har vært en krevende sak for Per og partiet. Selv om han gjør rett i å gå av, fortjener han en stor takk for 20 års markant innsats for Frp og norsk politikk, sier Gulati til Nettavisen.

Han mener Listhaug er en åpenbar kandidat til å bli ny nestleder.

- Vi har et luksusproblem med flere gode kandidater som kan ta over som nestleder i Frp. Det er imidlertid ingen tvil om at Sylvi vil være en favoritt og en strålende kandidat om hun selv ønsker, sier Gulati.

Nettavisen har vært i kontakt med rådgiver Espen Teigen for å få en kommentar fra Listhaug, som er i Sør-Afrika.

