- Denne situasjonen burde Espelid Hovig aldri stått i

- Byrådet blir møtt med krokodilletårer fra dem som har startet dette ballet, sier eldrebyråden (Ap) i Oslo.

Tirsdag ble det kjent at hele Norges matmor og mangeårige tv-kokk, Ingrid Espelid Hovig (93), kastes ut fra sykehjemmet der hun bor i Oslo.

Frps bystyrepolitiker Aina Stenersen, mener dette er «hjerterått».

- Jeg mener Arbeiderpartiet driver en uansvarlig flytting av de eldre i Oslo. Det er hjerteskjærende. Her brytes gode fagmiljøer opp, eldre sine hjem tas vekk, samtidig som ansatte og de eldre er strålende fornøyd med tilbudene, sier Stensersen til Nettavisen.

- Konsekvens av Frps politikk



Nå slår eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) tilbake mot kritikken, og legger skylda på det forrige, borgerlige byrådet i hovedstaden.

- Denne situasjonen burde Ingrid Espelid Hovig aldri stått i. Her er jeg helt enig og på lag med de pårørende. Det vi ser nå er konsekvensen av Aina Stenersen og Frp sin politikk gjennom 18 år. De har drevet massiv konkurranseutsetting av tjenester til de mest sårbare, sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

Bakgrunnen for tvangsflyttingen av Espelid Hovig, er at det privatdrevne sykehjemmet Frognerhjemmet ikke har bad på alle rom, noe det stilles krav om. Snart går avtalen med Oslo kommune ut, og da avvikles plassene.

- Vi har samarbeidet godt med Frognerhjemmet gjennom mange år, men jeg er skuffet over at Frogner menighet ikke har lagt til rette for mer langvarig drift, gjennom å oppgradere sitt eget bygg i tråd med det som er statlige og kommunal krav, sier Tellevik Dahl.

- Totalt uansvarlig og svak styring



Stenersen mener imidlertid at man ikke kan legge ned sykehjem «over en lav sko bare fordi bad mangler på rommene».

Hun viser også til at byrådet nå skal legge ned totalt 11 sykehjem.

- Når hele Norges matmor flyttes, skal vi være de eldres ombudspersoner for å få stoppet dette. Galskap er det, sier Stenersen.

Men Tellevik Dahl mener det er Frps politikk som har vært uansvarlig.

- Vi har overtatt en portefølje der 11 kontrakter går ut samtidig. Det ville vi aldri tillat. Det er totalt uansvarlig og viser svak styring og blottstiller deres mangel på forståelse for hva konkurranseutsetting medfører for de eldre og deres pårørende, sier eldrebyråden, og legger til:

- I tillegg til de som bor på Frognerhjemmet, setter eierne både medarbeidere og pårørende i en svært vanskelig situasjon, sier hun.

- Blir møtt med krokodilletårer



Tellevik Dahl understreker dessuten at alle partier i Oslo bystyre, har vært enige om kravene som stilles om bad på alle rom.

- Alle politikere, fra Rødt til Frp, har vært enige om at eldre skal ha eget rom, bad, og trygge hjem å bo i. Jeg er rystet over at Frp nå klager sin nød, for det vi ser nå, er resultatet av deres politikk, sier hun.

Byråden karakteriserer det de nå må gjøre, en «oppryddingsjobb».

- Dette byrådet må ta oppryddingsjobben og blir møtt med krokodilletårer fra de som har startet dette ballet. Vi vil sikre økt kommunalt eierskap, bedre bygg, bedre bemanning og høyere kvalitet i det som skal være de eldres egne hjem. Slik øker vi forutsigbarheten for eldre i byen vår, sier hun, og til slutt legger til:

- Det viktigste for meg nå er å sikre at beboerne på Frognerhjemmet opplever at flyttingen til et nytt hjem blir god og trygg, og at de har noen å holde i hånden hele veien.

