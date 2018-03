- Dette er ikke positivt for Erna Solberg

Valgforsker Bernt Aardal mener det er flere grunner til at Sylvi Listhaug nå setter sinnene i kok.

Justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har klart å hisse på seg mange etter at hun angrep Arbeiderpartiet og beskyldte dem for å sette terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Særlig har Arbeiderpartiet reagert sterkt, som er det eneste partiet som har opplevd å bli utsatt for terror. Mandag truet også AUF med å utestenge statsminister Erna Solberg (H) fra 22. juli-markeringen på Utøya, fordi de mener hun har vært for unnvikende i saken.

- Det er interessant å se nettopp dette, at det tiltar i styrke, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til Nettavisen.

Tirsdag kveld gikk Listhaug ut og kommenterte den massive kritikken for første gang. Les egen sak her.

REAKSJONER: Valgforsker Bernt Aardal mener det er flere årsaker til at det er så sterke reaksjoner på Sylvi Listhaugs terrorkritikk av Arbeiderpartiet.





- Formen ble veldig sterk



Aardal mener de massive reaksjonene viser at denne saken skiller seg fra tidligere, provoserende utspill fra Listhaug.

- Det er mye som kan tyde på at Høyre og Fremskrittspartiet har feilberegnet betydningen av dette, sier Aardal.

For Listhaug har åpenbart tråkket i et vepsebol. I tillegg til Arbeiderpartiet, har KrF-leder Knut Arild Hareide og Listhaugs regjeringskollega Trine Skei Grande (V), slått hardt ned på utspillet.

- Det er jo klart at dette ikke er et enkelttilfelle. Hun har kommet med uttalelser som har virket provoserende på dem som er uenige med henne i lang tid, og det var nok mange som følte at nå gikk hun over streken. Det har nok noe med at formen denne gangen ble veldig sterk, sier han.

Valgforskeren tror det er flere årsaker til at Listhaugs utspill treffer så hardt. Han mener blant annet at timingen på hennes Facebook-posting, dagen før premieren på Erik Poppes 22. juli-film, har hatt en del å si.

- Det illustrerer også et generelt fenomen knyttet nettopp til Fremskrittspartiets rom for å markere særstandpunkter i regjeringen. Det er jo noe vi har sett hele veien i den foregående fireårsperioden, at de har fått et ganske stort rom for å markere sin egen profil, sier Aardal.

Her er Facebook-innlegget som har skapt reaksjoner:

Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skriver at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".





- Som å sette en fyrstikk til bålet



Han mener dessuten at en del av reaksjonene bunner i noe som lenge har ligget og ulmet under overflaten. Helt siden terroren rammet Norge.

- Angrepet i 2011 var helt tydelig, både fysisk og ideologisk, begrunnet i et hat mot Arbeiderpartiet og det partiet står for. Både statsminister Jens Stoltenberg og andre sentrale ledere la da opp til en veldig forsiktig og forsonende linje, hvor man snakket om at det var et angrep på hele nasjonen og demokratiet, sier Aardal, og påpeker:

- Det er noen som har ment at man kanskje i for liten grad turte å gå rett inn i at det faktisk var et politisk angrep på Arbeiderpartiet. Det er en undertekst som er viktig for å forstå de sterke reaksjonene som kommer, særlig fra Arbeiderpartiet og AUF.

Og når man da i tillegg blir minnet om 22. juli gjennom Poppes film, blir det ifølge ham «som å sette en fyrstikk til et bensinbål».

- Innvandringspolitikk er en sak som er veldig polariserende. Det er veldig sterke følelser på begge sider, og det er klart når landets justisminister bidrar til å fyre under denne polariseringen, så føles det ekstra sterkt, sier Aardal.

- Hun provoserer bevisst



Listhaug har heller ikke møtt kravet om å beklage og å slette innlegget. Samtidig som Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, har forsvart publiseringen, og har gjentatt kritikken mot Arbeiderpartiet.

- Vil hun bevisst provosere?

- Ja, det tror jeg. For dette skaper en veldig stor oppmerksomhet. Jeg tror også at det er en del i Fremskrittspartiet som ser positivt på dette. Vi så også det på en del av hennes utspill i valgkampen, sier valgforskeren.

Han viser blant annet til Listhaugs omstridte besøk til Rinkeby i Sverige i valgkampinnspurten, for å se det hun beskrev som «svenske tilstander».

- Men det minnet åpenbart på en del velgere som er kritisk til innvandring, hvilket parti de bør stemme på. Hun treffer en del av sine kjernevelgere, sier Aardal til Nettavisen.

Besøket fikk også da KrF til å reagere, noe som første til at de «lyste ut» jobben hennes som integreringsminister på sin Facebook-side.

«Personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av murer, oppfordres ikke til å søke», sto det i annonsen.

DÅRLIG SAK: Aardal mener Listhaug-saken også er en dårlig sak for statsminister Erna Solberg, som har blitt kritisert for å være unnvikende.



- Dårlig sak for Solberg

Både den gangen - og nå, har Listhaugs øverste sjef, statsminister Erna Solberg (H), blitt konfrontert. Og kritisert for å være unnvikende.

- Hennes form for beklagelse er blitt oppfattet som veldig betinget. Solberg argumentasjon har gått på at dette har vært uheldig fordi det har dratt oppmerksomhet fra denne saken som ble nedstemt i Stortinget. Det har også gjort at hun har fått kritikk for dette i etterkant, fordi det ikke har vært så veldig tydelig, sier Aardal.

Samtidig har Frp-nestor Carl I. Hagen uttalt at det er utidig av Solberg å kritisere Listhaug.

- Det viser også hvor skarpe frontene er blitt i innvandringspolitikken i Norge. Reaksjonene fra de øvrige partiene, også fra KrF og Venstre, tyder jo på at de ikke er fornøyd med det som er sagt, sier han, som mener statsministeren rett og slett kommer dårlig ut av saken.

- Når landets største aviser slår opp og stiller spørsmål ved hennes lederegenskaper, så er det klart at dette ikke er positivt for henne. Når det også begynner å murre litt i eget parti, så er det interessant, sier han.

- Kan få politisk betydning



Til tross for reaksjonene, tror ikke Aardal det vil bli slutt på slike utspill fra Listhaug. Noe som kan få betydning for regjeringssamarbeidet.

- Vi ser at dette faktisk kan få politisk betydning. Venstre må også ta stilling til hvor lenge de vil være med på ferden hvis det blir mye av denne typen utspill, sier han, og påpeker:

- Dette kan sette et lite press på Venstre, som har gått inn i regjeringen med målsetting om å gjøre regjeringen mer raus, ikke minst i innvandringspolitikken. Så sånn sett er det interessant at Trine Skei Grande var veldig raskt ute med å ta avstand fra dette, sier Aardal.

En av dem som også kritiserer Listhaugs Facebook-post, er Høyre-politiker Kristin Clemet i Civita.

«Det er helt riktig at Listhaug ofte blir kritisert uten at det er grunnlag for kritikk, fordi mange misforstår eller vil misforstå. Men denne saken er ikke oppstått som en tilfeldig kommentar som blir (bevisst) misforstått. Det er et nøye dandert utspill i ord og bilder», skriver Clemet i sin blogg, som også er publisert i Nettavisen.

HAR ENGASJERT SEG: Høyre Kristin Clemet i Civita mener Listhaug har gått for langt med sitt Facebook-innlegg, mens Frp-nestor Carl I. Hagen mener det var feil av statsministeren og kommentere saken.

- Merkelig ubetenksomt



Som Aardal mener hun timingen til Listhaug har vært dårlig, siden Utøya-filmen hadde premiere samme uke som hennes utspill.

«Det blir sagt at dette er tilfeldig og ikke tilsiktet, og det er nok mulig. Men hvis det ikke er tilsiktet, er det merkelig ubetenksomt, særlig når man vet hvor profesjonell og gjennomtenkt Listhaug er i sin kommunikasjon. Og hvis hun, da hun oppdaget det, syns tidspunktet var uheldig, kunne hun jo beklaget. Men det har hun ikke gjort», skriver hun.

Selv sa statsminister Erna Solberg følgende da hun kommenterte saken mandag:

- Formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff, og har ført til at retorikken i saken overdøver substansen i den, sa Solberg til NTB.

Hun etterlyste en mer edruelig diskusjon om innhold i saken og hvilke virkemidler myndighetene skal ha for å forebygge terrorhandlinger og planlegging, men hadde ingen planer om å be Listhaug slette Facebook-innlegget som har så vakt voldsomme reaksjoner.

