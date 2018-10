- Drapssiktede har vært utagerende og lite samarbeidsvillig

Fransk politi hadde titalls politibetjenter i beredskap da de ventet på den drapssiktede 20-åringen på togstasjonen i Dijon i Frankrike.

Tirsdag ble drapssiktede Makaveli Lindén pågrepet på togstasjonen i Dijon i Frankrike, etter å ha vært på rømmen i ni dager.

Det var også Nettavisen som meldte nyheten om at han var pågrepet på togstasjonen, og at lokalt fransk politi fikk bistand av bevæpnede spesialstyrker.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk, men det har vært alt annet enn rolig i arresten.

Makaveli Lindén ble pågrepet på togstasjonen i Dijon, øst i Frankrike tirsdag 23. oktober.

- Det har vært en bråkete natt i arresten. Siktede har vært utagerende og aggressiv. Han har heller ikke vært samarbeidsvillig. Det er tydelig at han ikke er fornøyd med sitte i fengsel, sier assisterende direktør for det lokale politiet i Dijon Olivier Dupas til Nettavisen onsdag morgen.

- Rask pågripelse

Norsk politi har vært svært tilbakeholdne med å gi ut informasjon om pågripelsen. Dupas bekrefter informasjonen Nettavisen omtalte tirsdag, også pågripelsestidspunktet, som skal ha vært like før klokken 16.30. Oslo-politiet ble informert om pågripelsen klokken 16.35.

- Vi fikk informasjon fra politiet i Sverige om at han var på vei til Dijon. Etter tips fra dem mobiliserte vi en styrke på litt over ti lokale politibetjenter. I tillegg fikk vi bistand fra innsatsstyrken, som er spesialtrent politi.

- Pågripelsen gikk veldig raskt, og han rakk ikke å gjøre noe motstand. Informasjonen jeg har fått er at han var alene da han ble pågrepet, sier Dupas.

- Hva visste dere om Lindén før han ble pågrepet?

- Vi fikk svært lite bakgrunnsinformasjon. Vi visste ikke noe om historikken hans, som du refererer til. Vi hadde opplysninger om at han var siktet for et drap i Norge.

Politiadvokat Christian Hatlo.

Jobber med utleveringsbegjæringen

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt blir ikke tilgjengelig for kommentar før onsdag ettermiddag, og kom med følgende uttalelse i en pressemelding samme formiddag:

- Politiet jobber nå med utleveringsbegjæringen i Norge. Den må sendes via Oslo statsadvokatembete, Riksadvokaten og Justisdepartementet. Siktede vil bli fengslet i Frankrike, ingen fra norsk politi og påtalemyndighet tar del i dette. Etterforskningen pågår fortsatt for fullt i Norge.

Under pressekonferansen tirsdag var han tilbakeholden med å gi ut detaljer.

- Pågripelsen er et resultat av en stor etterforskning med mange involverte samarbeidspartnere, deriblant med svenske, belgiske og franske myndigheter, sa Hatlo til Nettavisen.

- Vi vet en god del om fluktruten ønsker vi å vente med før vi gjengir i media. Vi ønsker først og fremst å høre hans forklaring på dette. Vi starter utleveringsprosessen allerede onsdag.

Et team fra Oslo-politiet bestående av avhørere, etterforskere og Hatlo selv, som etterforskningsleder, planlegger en snarlig reise til Frankrike. Lokalt politi hadde onsdag morgen ikke gjort noen forsøk på å få avhørt drapssiktede Lindén.

- Nei. Det er ikke vår jobb å gjøre. Vi har bistått med pågripelsen, sier Dupas.

- Samarbeider ikke

Han forteller også at franskmennene ønsker å få den drapssiktede 20-åringen utlevert til Norge så raskt som mulig.

- Det er ingen grunn for oss å holde ham her. Dette er en norsk etterforskning. Vi håper å få prosessen unna i løpet av noen dager. Men den siktede har ikke vært samarbeidsvillig, og virker ikke villig til å samarbeide med politiet om en utlevering. Da kan det ta lenger tid.

Norsk politi er forberedt på at det kan bli en lang prosess med å få Lindén utlevert.

- Hvis han samtykker vil prosessen gå raskere. Hvis jeg skal være veldig optimistisk kan det gå noen dager. Hvis han ikke samarbeider må vi innom en del ankeinstanser i Frankrike, og da kan det ta lang tid. Da snakker vi om et par måneder, sier Hatlo.

Dupas forteller også at Lindén blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag, og at han er i en celle for seg selv. Drapssiktede har fått oppnevnt en offentlig oppnevnt forsvarer, men Dupas sier han ikke vet hvem dette er.

- Han kommer til å bli fengslet, men jeg vet ikke hvor lenge i første omgang. Det er det dommeren som avgjør. I alvorlige saker, og i saker der det er snakk om utlevering, pleier påtalemyndigheten å få begjæringen om fengsling tatt til følge.

Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

Drapssiktede Lindén hadde svært lite bagasje med seg da han ble pågrepet. Dupas forteller også at fransk politi ikke vet hvordan 20-åringen kom til Belgia fra Sverige.

- Han hadde bare en ryggsekk, og de klærne han hadde på seg. Vi fant ikke noe våpen eller andre gjenstander som vakte oppsikt.

Etterlyst i hele verden

Det var på fredag i forrige uke at politiet bekreftet på en pressekonferanse at de etterlyste en person etter drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto. Han ble åpent etterlyst i Interpol, hvor 192 land samarbeider.

Politiet fortalte da at de mente denne personen hadde vært flere steder i Oslo 15. oktober, og ba vitner ta kontakt:

Mannen skal ha gjennomført ran i Essendropsgate 5 ved 07.30-tiden.



Vært ved Arbosgate 2 der 24-åringen ble drept.



Gått langs Frognerelva ved 12.30-tiden denne dagen. Her har han kvittet seg med gjenstander som politiet har funnet.



Vært på Skøyen togstasjon ved 13.16-tiden.

Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) mandag forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag. Ifølge de politiopplysningene som er kommet fram til nå, rømte 20-åringen tilbake til hjembyen Uppsala etter drapet og reiste videre derfra. Aftonbladet skrev tirsdag at mobilen hans ble sporet til Belgia søndag. Samarbeidet med belgisk politi førte videre til Frankrike. Sentrale franske politimyndigheter kontaktet deretter det lokale politiet i Dijon som rykket ut til jernbanestasjonen i byen der han ble pågrepet.

