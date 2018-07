- Drapssiktede John Edvin Lie var oppført som «ikke levende» i Folkeregisteret

55-åringen har vært uten bolig i en årrekke. Da han søkte om hjelp fra det offentlige måtte moren være med og bekrefte hans identitet.

Onsdag ble John Edvin Lie, tidligere kjent som Johnny Olsen, pågrepet av politiet i Maridalen, nordvest i Oslo. Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

55-åringen er siktet for drap og likskjending, og ble pågrepet like ved funnstedet for liket. Lie hadde også folkeregistrert adresse i 17 år i dette området.

Han har hele tiden nektet straffskyld, og mener politiets sak er basert på løgner.

John Edvin Lie (t. h.) med sin forsvarer Fridtjof Feydt i Oslo tingrett i 2004.

Nettavisen omtalte torsdag at Lie i 1982 ble dømt til 18 års fengsel for dobbeltdrap for Hadelandsdrapene (se egen faktaboks om saken lenger nede). Lie var den gangen bare 19 år gammel, og ble løslatt på prøve i 1993.

- En ensom sjel

Lie het opprinnelig Johnny Olsen. Men endret dette 31. august 2001.

- Etter drapsdommen kunne han ikke ha det samme navnet. Det var håpløst å gå rundt i samfunnet etter alle skriveriene i forbindelse med drapsdommen hvor han også ble omtalt som farlig og nasjonalist. Det var helt nødvendig for ham å skifte navn, sier forsvarer Fridtjof Feydt til Nettavisen.

I et intervju med Dagbladet i februar 2000 uttrykket Lie bekymring over negative assosiasjoner til hans navn.

- Jeg drømmer om å stifte familie, få barn og leve i fred og ro (...). Men det er ikke så lett. Det er for mye som skygger for fremtiden. Fortiden dolker meg i ryggen. Det beste er å bli kjent med noen som ikke vet hvem jeg er. Når sannheten kommer på bordet, flykter de.

Feydt har vært Lies forsvarer i 20 år. I 1998 forsvarte han Lie i en voldssak i retten i Oslo. Siden 2003 har ikke Lie hatt egen folkeregistrert adresse.

- Han er og har vært en ensom sjel som har bodd mye i telt utenfor Oslo. Han har brukt mye tid på å gå vandreturer. Stort sett har han gjort disse alene. Innimellom har han bodd hos familiemedlemmer, og ikke hatt noen fast bolig, sier Feydt.

Fakta: Fakta om Hadelandsdrapene

* 22. februar 1981 ble to menn fra Oslo drept på bru mellom Avalsjøen og Leirsjøen i Lunner kommune på Hadeland. Over 29 skudd ble avfyrt mot de to. * 26. januar 1982 ble John Edvin Lie, som da het Johnny Olsen, dømt til 18 års fengsel for overlagt drap på de to. En annen ble dømt til 12 års fengsel. En tredje person som ikke var til stede ved drapene, fikk 18 års fengsel for psykisk medvirkning. * De involverte var alle medlemmer av den nynazistiske gruppen Norges Germanske Armé. De fem unge mennene hadde stjålet våpen fra et av Heimevernets våpenlagre. * Gruppens leder, mannen som ble dømt for psykisk medvirkning, beordret drapene fordi han fryktet at de to ville gå til politiet etter en krangel om betaling for våpentyveriet. * To av de domfelte, deriblant Lie, ble løslatt på prøve i 1993. Den tredje sonet sju år av dommen. * 18. juli 2018 ble en person funnet forbrent og død i Maridalen i Oslo. John Edvin Lie ble pågrepet i nærheten like etter og siktet for likskjending. Siktelsen ble dagen etter utvidet til å gjelde drap.

Fikk sønn da han satt i fengsel

Etter at Lie slapp ut fra fengsel i 1993 klarte han aldri å etablere et vanlig liv. I løpet av tiden han satt i fengsel fikk han en sønn, men han har aldri hatt noen jobb. I hele sitt voksne liv har han levd på offentlige stønader. Dette fremkommer i en rekke dommer mot ham.

- Han ønsket jo å gjøre noe mer med livet enn å være uføretrygdet, men det betinget at han hadde en fast bolig slik at han ikke vandret til Bergen, Trondheim og andre steder, sier Feydt.

Etter hvert som årene gikk ble Lie veldig anonym. Navnebyttet i 2001 og manglende bostedsadresse ble et skikkelig problem.

- For to-tre år siden, da han prøvde å få kommunal bolig, fikk han oppgitt av offentlige myndigheter at han var registrert som «ikke-eksisterende eller ikke levende». Det var et sjokk. Plutselig var han ikke registrert noe sted. Han eksisterte rett og slett ikke for myndighetene, forteller Feydt til Nettavisen i dag.

Ifølge advokaten måtte moren møte opp sammen med Lie, enten hos Folkeregisteret eller kommunebygget i Oslo, for å bekrefte 55-åringens identitet.

- Det var en merkelig situasjon. Jeg har aldri hatt noen klienter på mitt kontor som var ikke-eksisterende. Men jeg hjalp ham med hva han måtte ta med seg i møtet med myndighetene, i tillegg var moren med for å bekrefte at Lie var den han var. Men det offentlige skaffet ham aldri noen bolig.

Her drapsvåpnene i "Hadelands-saken". Maskingevær og pistol.

Grove voldsdommer

Lie, som er født i november 1962, har en rekke dommer på seg. Flere av dem omhandler grov vold, brudd på våpenloven, i tillegg til den nevnte drapsdommen:

1980: Dom på 10 måneders betinget fengsel med prøvetid på to år for heleri og for brudd på lov om skytevåpen og ammunisjon.



1982: Dom på 18 års fengsel for dobbeltdrap og en rekke andre forhold.



1998: Dømt til seks års fengsel, hvorav fire års betinget straff, for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, etter å ha skutt en person med innvandrerbakgrunn i hånden. Lie skal den gangen ha tilhørt et ekstremistisk høyremiljø.



2000: I mars 2000 ble Lie frifunnet i retten i Oslo, tiltalt for å ha opptrådt truende på en måte som kunne skape særlig frykt. Ifølge dommen skal Lie ha svingt en øks, men retten mener det var et nødverge. Saken gjaldt et sammenstøt mellom blitzere og høyreekstreme i Oslo sentrum natt til 5. april 1998. En kvinne ble skutt i låret, og av dommen går det frem at en politikvinne ble slått flere ganger.



2004: Dømt til fengsel i fem måneder for å ha knivstukket en kvinne etter å ha vært på byen. Han ble også dømt for en rekke andre forhold.



2014: Lie ble i april 2014 dømt til 60 dagers betinget fengsel med to års prøvetid etter å ha slått en mann i hodet med en full ølflaske. Dette skjedde etter at Lie på en fest ønsket å snakke om religiøse spørsmål, noe to andre personer var lite interessert i. Den fornærmede fikk et kutt på fire cm i hodet.



2016: I januar 2016 ble han ilagt er forelegg av politiet etter å ha stjålet et luftgevær og et par sko fra XXL i Storgata i Oslo sentrum. Nettavisen får opplyst at saken ble sendt til retten ettersom han aldri vedtok forelegget. Dette ble omgjort til en bot på 9600 kroner.



- Jeg har ødelagt hele ungdommen

Et liv uten kriminalitet har vist seg vanskelig for 55-åringen. Allerede i tidlig barndom var han et uromoment på skolen. Han tydde ofte til vold, og i drapsdommen fra 1982, da han var 19 år, går det frem at de sakkyndige psykiaterne anså Lie for å lide av mangefullt utviklede sjelsevner.

John Edvin Lie ble ført ut av retten i Oslo i januar 1982.

Fengselsoppholdet gjorde det ikke mye bedre.

- Han ble dømt for drap i veldig ung alder og ble plassert i Ullersmo fengsel. Da han slapp ut hadde han allerede tapt mange av sine beste år. Det sier seg selv at det er vanskelig å etablere et normalt liv når du er i 30-årene. Etter det jeg vet har han heller ikke hatt noen god oppfølging eller rehabilitering i, eller etter, tiden i fengsel. Om det er hans eller det offentliges feil skal jeg ikke mene for mye om, sier Feydt til Nettavisen.

- Selv om det ikke har vært et stort tema mellom oss, så hadde det ikke skadet om han hadde fått mer hjelp fra det offentlige. Jeg har prøvd å bidra med å skaffe kommunal bolig, og med andre gjøremål. Men han har for det meste holdt seg for seg selv.

I et intervju med Dagbladet i februar i 2000 sa Lie følgende om sin egen situasjon:

- Jeg har ødelagt hele ungdommen. Jeg er ikke så fornøyd med meg selv. Nå forsøker jeg heller å påvirke miljøet, fortelle dem om mine negative erfaringer. Jeg har vært dum og havnet på feil sted til feil tid.

- Jeg angrer. Jeg gjør det. De første årene etter drapene angret jeg ikke. Jeg så på meg selv som en soldat. Jeg utførte en nødvendig drittjobb for saken. Jeg var ung, bitter, søkende etter en farsfigur, trygghet og kameratskap. Jeg var villig til å ofre meg for de jeg var glad i. Jeg drepte i en avgrunn av misforstått kameratskap. Jeg gikk og så voldsfilmer og idealiserte meg selv som den sterke. Så begynte samvittigheten og menneskeverdet å ta over. Jeg tenkte på de etterlatte, sa Lie i det samme Dagbladet-intervjuet.

Lie og to andre menn sakk av i en taxi etter skytingen utenfor utestedet Elm Street i Oslo i april 1998. En 19 år gammel kvinne ble skutt i låret i sammenstøt mellom blitzere og nasjonalister mens politiet var til stede.

Ville ha normalt familieliv

I et nytt intervju med Dagbladet i slutten av mars i 2000 slo Lie fast at han aldri skulle bryte noen lover igjen. Savnet av sønnen ble også trukket frem. Intervjuet var på trykk dagen etter at han ble frikjent for trusler for å ha svingt en øks i opptøyer som brøt ut i Oslo sentrum mellom blitzere og nasjonalister i 1998.

- Jeg skal prøve å få meg en kjæreste, og et normalt familieliv. Jeg vil nyte friheten, nyte det å bry meg om de små tingene. I dag angrer jeg selvsagt på mye. Jeg har gjort mye dumt, sa Lie.

I intervjuet kommer det frem at han ønsket å flytte vekk fra Oslo by og ut i naturen. Lie sa også, ifølge Dagbladet, at han ville leve så anonymt som mulig og at han ville dyrke interessen for friluft og oljemaling.

I 2004 ble det på nytt mye oppmerksomhet rundt Lie. Etter at han først hadde innrømmet å stå bak to uoppklarte bombeattentat mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og 1995, trakk han tilståelsen senere.

Politiadvokat ved Oslo politidistrikt Pål-Fredrik Kraby.

Innrømmelsen skal først ha kommet etter at han hadde sett den omstridte kassasuksessen «The Passion of the Christ».

- Etter dette fikk han en religiøs vekkelse. Historien om Lie og vekkelsen gikk verden over. Jeg vet ikke om han er religiøs i dag, men han fikk mye tid til å tenke da han satt i fengsel, sier Feydt.

- Han er en tenkende fyr. I fengselet brukte han mye tid på å lese og å sette seg inn i de ulike verdensreligionene.

- Har alltid vært hyggelig

Men heller ikke religion så ut til å kunne hjelpe Lie. Han fikk aldri livet på rett kjøl og ble voldsdømt på nytt i 2014. Han var fortsatt uføretrygdet og ruset seg.

Gjennom en årrekke har Lie blitt karakterisert som en av Norges farligste voldsforbrytere og nasjonalister. Da han møtte i fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag var han sliten, tynn og preget av langvarig narkotikamisbruk.

Han møtte i retten iført en slitt helgrå joggedress og kom i bare føtter i sandaler. Han hadde aske på begge hendene. Siktelsen for drap og likskjending stiller han seg uforstående til.

- Overfor meg har han alltid vært hyggelig og høflig. Jeg har ingenting å utsette på ham. Han nekter straffskyld, og det blir interessant å se hva den videre etterforskningen vil vise, sier Feydt.

Gjennombrudd for politiet

Fredag kom det en ny og brå vending i det som blir etterforsket som en drapssak. Politiet opplyste til Nettavisen at de hadde identifisert den avdøde personen.

- Det var tekniske funn, obduksjon av liket og prøver som ble sendt til DNA-analyse som gjorde at vi fikk dette gjennombruddet. Vi fikk treff på en person som allerede står i våre registre, sier politiadvokat i Oslo Pål Fredrik Kraby til Nettavisen.

Teltplass i Maridalen i nærheten av der det ble funnet en død og forbrent person onsdag.

- Dette vil kunne hjelpe oss å finne knytninger mellom den avdøde og siktede. Vi kan muligens finne ut om de har vært i samme miljø og har andre fellestrekk. Funn på stedet gjør også at vi har en teori om hva som har skjedd, sier han.

Lies forsvarer mener det mest interessante er om rettsmedisinerne klarer å finne en dødsårsak.

- Min klient mener han ikke har noe med dette å gjøre. Når politiet har funnet et forbrent lik gjenstår det å se om de i det hele tatt kan bevise om det er begått et drap, og om de klarer å bevise at min klient er skyldig, sier Feydt til Nettavisen.

Politiet opplyser om at den endelige obduksjonsrapporten ikke vil foreligge før om tre måneder.

