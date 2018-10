- Drar inn 15.000 kroner daglig på Facebook-svindel

Svindleren tilbyr bilinteresserte på Facebook deler til salgs, men stjeler i stedet til seg tusenvis av kroner. - Jeg skal finne deg, truer han med til ofrene.

Svindel på nett, og i sær på Facebook, er blitt en vanlig fremgangsmåte for kriminelle i Norge og har mer enn doblet seg i omfang det siste året, ifølge SR-Bank i Stavanger.

Programmet «Svindeljegerne» avslører i tirsdagens episode nettopp en slik svindler.

Det er snakk om store beløp som folk blir rundlurt for, men grunnen til at få kjenner til det, er at enkeltbeløpene ikke er millionsummer.

Men for folk flest er det imidlertid slik at noen tusenlapper er store beløp, og det gjør dette til et stort samfunnsproblem.

Svindeljegerne oppsøker flere personer som har blitt lurt av en mann med russisk opprinnelse og tilsynelatende bosted i Rogaland.

- Frekk som faen

Det er snakk om en mann som opererer med flere alias på sosiale medier. Men til felles for dem er at han alltid krever betaling på forhånd, hevder å kunne levere gratis da han sier han jobber i Bring, før han kutter kontakten med ofrene helt.

JEGER: Kjell-Ola Kleiven prøver å nøste opp i Facebook-svindlerens spindelvev av lureri

En som har blitt svindlet er Ruben André Eikevåg fra Bergen, som lette etter bilfelger til salgs i en BMW-gruppe på Facebook.

- Jeg fikk svar fra en kar, som jeg tror var fra Stavanger, som sendte bilder av fire, fem forskjellige typer. Vi ble enige om en pris på 7.500 kroner, som jeg i førsteomgang overførte halvparten for, forteller han til programleder Kjell-Ole Kleiven.

Etter å ha ventet på delene går det etter hvert opp for Ruben at han har blitt lurt av mannen, som sendte flere lydmeldinger av seg selv på melding for å skaffe tillit.

OFFER: Ruben André Eikevåg ble lurt til å føre over 3.500 kroner for bilfelger som aldri ble sent avgårde.

Men da offeret til slutt konfronterte svindleren, fikk han seg nok et sjokk. Vedkommende kontret nemlig med at Ruben hadde vært med på et svindelprogram (se Ruben fortelle om episoden på video helt øverst i artikkelen):

- Du har vært med på et program som heter: «flipp& flippet.org.no», skriver svindleren på en tekstmelding, før han forklarer at programmet har «som mål å lære ungdom om nettsvindel!».

- Snakk om å være frekk som faen, sier programleder Ole Eikeland om svindelmanøveren.

50 sider

I Hokksund møter Eikeland nok et offer for det som virker å være samme svindler.

Cato fikk nemlig en henvendelse etter å ha lagt ut en forespørsel om bilskjermer på en bilside på Facebook, og også her kom det fram at selgeren skulle sende delene gratis på grunn av jobb i transportbransjen.

Med 2.000 kroner vippset avgårde forsvant plutselig selgeren fra gruppen, og Cato erkjente at han hadde blitt lurt. Han la straks ut en advarsel på samme Facebook-gruppe og begynte å samle bevis fra andre svindelofre.

- Etter dette ble jeg kontaktet av veldig mange andre som hadde blitt svindlet av den samme mannen. Jeg spurte om kopier av skjermdumper og har vel nå nærmere 50 sider med korrespondanse og annonser, forteller han til Eikeland.

SVINDELJEGERE: Kjell-Ole Kleiven og Ole Eikeland (t.v.) prøvde å få tak i svindleren som lurte flere mennesker via Facebook. Hvordan det går ser du på TV3 tirsdag.

- Jeg skal finne deg

Blant bevisene får også Cato tilsendt et lydklipp, hvor svindleren truer et av sine mange ofre over telefon.

- Du skal passe kjeften din, og tenke på hvem du snakker med. Forstår du meg, sier den ukjente mannen, før han legger til:

- Jeg skal finne deg! For faen!

Det får virkelig programleder Eikeland til å reagere med vantro.

- Dette er en trussel som må taes på alvor! Her er det viktig å koble inn politiet med en gang, før svindleren gjør alvor av truslene, sier Eikeland til Nettavisen.

- Vær mer varsom

Svindeljegerne får vite fra Cato at flere av ofrene har overført summer til et kontonummer i SR-Bank i Stavanger.

Kleiven tar turen til Vestlandet og får bekreftet at den nevnte kontoen har blitt stengt som et resultat av antatt svindel.

Banken kan ikke gi ut personinformasjon, men konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft, Thor-Christian Haugland, advarer generelt om farene ved netthandel.

- Vi må være mer varsomme med hensyn til det å kjøpe varer over nettet og gi penger fra seg, før man får varen, sier han til Kleiven.

Svindeljegerne klarer etter hvert å eliminere seg fram til ett navn på svindleren, men ingen av adressene i Stavanger fører noen vei.

Men plutselig får duoen uventet hjelp fra en anonym kilde, og med ett er Kjell-Ole Kleiven på tråden med Facebook-svindleren.

I telefonsamtalen hører vi mannen hevde at han i en periode drar inn mer enn 15.000 kroner per dag på svindel, og det får Eikeland til å minne om risikoen ved å handle digitalt.

- Dette er big business. Folk må tenke seg om, når de kjøper ting på nettet. Gjør alltid litt bakgrunnssjekk på den du handler med. Alltid, sier Eikeland.

