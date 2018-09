- Ekstremnedbøren er over

Det kraftige regnværet på Sørlandet fredag kveld har i løpet av natten beveget seg nordover, men uten den samme intensiteten. Nå varsles opphold før mer regn.

Det kraftige uværet resulterte i 78,6 millimeters nedbør på Lista og Sørlandet fredag kveld.

Dovland i Aust-Agder endte på 130,2 millimeter det siste døgnet, fulgt av Senumstad i samme fylke hvor det ble registrert 110,8 millimeter regn, viser målinger fra Meteorlogisk institutt lørdag morgen.

– Det kom veldig mye nedbør over kort tid fredag ettermiddag og kveld på Sørlandet. Spesielt i Kristiansand sentrum, hvor det er så mye asfalt, blir det da mye problemer, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walle til Nettavisen.

- Varierende intensitet

I løpet av natten har frontsonen for lavtrykket beveget seg nordover og nordvestover, melder Meteorologisk institutt. Det flytter seg raskere enn fredag kveld, noe som lokalt vil gi mindre nedbør enn på Sørlandet fredag kveld hvor regnbygene ble liggende lenge over samme område.

BENYTTET SJANSEN: Noen ungdommer på en gummibåt raftet langs sykkelstien på Grim etter det massive regnværet.

– Nå ligger uværet over Buskerud, sørlige deler av Oppland og sør i Hedmark. Det er ikke lenger så ille som fredag kveld, men nedbøren varierer veldig i intensitet, forteller statsmeteorolog Håkon Mjelstad til NTB.

Han sier at det både over Sørlandet og lenger nord på Østlandet vil gå over i løpet av ettermiddagen, før det kommer en runde med heftig regn lørdag kveld og natt til søndag.

– Det kan bli aktuelt med farevarsel i forbindelse med den neste runden av regn, men det vet vi foreløpig ikke så mye om. Det er ikke så veldig dramatisk, men når det kommer veldig mye vann fort, så blir det ekstremt på kort tid, sier Mjelstad.

Vannkaos på Sørlandet

Politiet rådet fredag ettermiddag folk i Agder til å holde seg innendørs og flere veier ble stengt som følge av ekstreme nedbørsmengder, deriblant E18 som ble stengt gjennom Kristiansand.

Sørlandsbanen ble stengt for all trafikk mellom Kristiansand og Nelaug og det er foreløpig uklart når den kan gjenåpnes.

En rekke biler sto under vann flere steder i Agder og til og med en bergingsbil måtte selv berges fra vannmassene i Grim i Kristiansand, ifølge NRK. Brannvesenet i Kristiansand opplyser om å ha fått inn over 70 meldinger om vann som fosser inn i kjellere.

