- En slåsskamp i 1996 hindrer meg ikke i å være en god justminister

- Jeg er sikker på at jeg kunne gjort en betydelig god jobb, sier Sandberg.

Frp-nestleder Per Sandberg er en het kandidat til å ta over som justisminister etter Sylvi Listhaug, men han er selv i tvil om han skal ta jobben.

Sandberg er nå vikarierende justisminister i tillegg til å være fiskeriminister, inntil en permanent løsning blir valgt.

- Jeg er i tenkeboksen, sa Sandberg på Politisk kvarter på NRK fredag morgen, på spørsmål om han vil bli justisminister.

- Jeg er glad for at statsministeren, uavhengig av hva jeg måtte velge, har gitt meg den tilliten. Og jeg er rimelig sikker på at jeg kunne gjort en betydelig god jobb som justisminister, la han til.

Til Adresseavisen torsdag sa imidlertid Frp-nestlederen at han tviler på om han har lyst til å ha jobben permanent.

- Det er flere momenter. Skal du være justisminister må du stå i fronten på flere måter. Det er hardt arbeid, jeg er vant til det, og så har jeg noen historier og uttalelser som henger ved meg som er over tjue år gamle, og som både presse og politiske motstandere er veldig glad i å bruke, sa han, og påpekte:

- Det irriterer meg grenseløst at vår statsminister skal bruke overskudd og energi på å kommentere denne typen gamle uttalelser og handlinger, sa Sandberg.

Det Sandberg viser til, er at han blant annet i 1996 var i en slåsskamp og senere ble dømt for å ha slått og skallet ned en asylsøker fra det tidligere Jugoslavia. Han ble ilagt en bot på 3.000 krone for handlingen.

- Det er andre ting jeg angrer mer på enn denne slåsskampen. Folk tilgir, men glemmer aldri, og det kan jeg leve med, sa han.

Han viste blant annet til at saken, som stadig dukker opp igjen, også påvirker familien og barna hans.

- Men jeg tror ikke en slåsskamp på et nachspiel i 1996 vil hindre meg i å gjøre gode vurderinger som justisminster, understreket han.

