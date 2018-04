Mye svevestøv har i flere dager på rad gjort lufta i Oslo helsefarlig. Det vekker bekymring.

OSLO (Nettavisen): «Er det usunt å sove med åpent vindu i Oslo sentrum tro?» Spørsmålet dukket opp i en Twitter-melding sist uke. En bekymret Oslo-kvinne hadde lagt merke til de mange varslene som lyste rødt og fortalte at lufta i hovedstaden nå innebar betydelig helserisiko.

«Har aldri tenkt over det før, men det er jo røde prikker på alle kanter», het det i meldingen fra Tine Jacobsen.

Rødt nivå betyr høy forurensning og betyr «Betydelig helserisiko». På luftkvalitet.ino heter det om dette varslingsnivået at helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Ekspertene har følgende helseråd når det er rødt nivå:

«Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene».

- Ikke sett maken på lenge

Seniorforsker Dag Tønnesen i Norsk institutt for luftforskning (NILU) vil ikke uten videre si at man bør sove med åpent vindu i Oslo sentrum og sier til Nettavisen at nivået av svevestøv nå ligger langt over normalen.

- Vi har nå hatt en sammenhengende periode med svevestøv vi ikke har sett maken til på en god stund, sier han til Nettavisen.

De høye nivåene av svevestøv og varsel om helsefarlig byluft for Oslo-folk til å reagere.

Spesiell vår

Han peker på at storbyene de siste årene har truffet en rekke tiltak for å bøte på problemet med svevestøv. Piggdekkgebyr og vinterfartsgrenser er noen av de mest effektive. Men denne våren er situasjonen spesiell.

Fra fjerde etasje og oppover kan du sove trygt med vinduet åpent

Årsaken er lett å få øye på, ifølge forskeren:

- Vi må jo sikre at folk ikke ramler på fortauet, og vi har hatt en vinter der det har vært nødvendig å strø mye på grunn av snø og is. Nå skaper dette problemer fordi svevestøv virvles opp i trafikken.

- Trygg fra fjerde etasje

- Det er lett å forstå folks bekymring når de ser varslene om helsefarlig luftkvalitet. Er det usunt å sove med åpne vinduer på slike dager, slik Tine Jacobsen spør om?

- Dette kommer an på hvor i byen og nærheten til vei. Jeg tror du generelt kan si at fra fjerde etasje og oppover kan du sove trygt med vinduet åpent, men i første, andre og tredje etasje, kan det være behov for å holde vinduet lukket også om natten, sier Tønnesen til Nettavisen.

Etter en lang og snørik vinter, er det ekstra mye grus og sand i Oslos gater våren 2018.

Tine Jacobsen fikk også svar fra NILU på Twitter.

«De verste periodene er i rushtiden på morgenen og ettermiddagen. Om natta er luftkvaliteten som regel mye bedre, så luft i vei», lød svaret på hennes post 12. april.

Slik så varselet ut for Oslo-lufta torsdag ved 11-tiden.

Luftforurensning torsdag i norske byer. Faksimile fra nettstedet Luftkvalitet.info.

