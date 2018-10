- Erna Solberg åpner for å endre abortloven

KrF aner «historisk mulighet». Erna holder døren åpen.

Statsminister Erna Solberg sier hun er villig til å forhandle med KrF om endringer i abortloven, dersom partiet ønsker plass i dagens regjering.

Det melder VG torsdag kveld.

Høyre-lederen er villig til å gi støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, men er også åpen for endringer i bestemmelsen som gir rett til abort i de tilfellene der barnet fødes med en alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

- Viktige saker for KrF

- Vi er klar over at dette er viktige saker for KrF. Hvis KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, er det naturlig at de får sette et verdi-preg på en felles plattform med saker som er viktige for dem, sier Solberg til VG, og poengterer at dette er temaer som er krevende for hennes eget parti.

Tidligere på torsdag meldte avisen at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener KrF nå har en unik mulighet til å få gjennom kravet om abortnekt etter uke 12 – særlig om partiet går til høyre i spørsmålet om hvilket regjeringssamarbeid partiet vil søke.

Ropstad mener KrF bør ha som et av sine viktigste krav i regjeringsforhandlingene at kvinner skal nektes abort etter uke 12, enten de forhandler med Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap), skriver VG.

- «Historisk mulighet»

- KrF har nå en historisk mulighet til å avgjøre hvem som blir statsminister, men vel så viktig er hvilket politisk gjennomslag vi kan få. Kampen mot sorteringssamfunnet er en av de viktigste sakene for KrF, og jeg mener vi nå har en historisk mulighet til å gjøre viktige endringer i kampen mot sorteringssamfunnet, utdyper Ropstad overfor NTB.

HISTORISK MULIGHET: - KrF har en historisk mulighet til å gjøre viktige endringer i kampen mot sorteringssamfunnet, sier partiets nestleder Kjell Ingolf Ropstad på torsdag.

Å si nei til tvillingabort, som innebærer å få fjerne ett eller flere av fostrene ved flerbarnsgraviditet, samt å fjerne adgangen til abort etter uke 12 ved sykdom hos fosteret, bør være krav fra KrF inn i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier Ropstad.

- I dag kan man ta abort helt fram til uke 18, og i spesielle tilfeller helt fram til uke 21, dersom det er alvorlig sykdom på fosteret, og da definerer man Downs syndrom som alvorlig sykdom. Dette er en gradering av menneskeverdet fram til fødsel som vi ikke ønsker, sier Ropstad.

- Vanskelig å bli enig med venstresiden

Til Dagen sier Ropstad at han tror det blir ekstremt vanskelig å bli enige med venstresiden om abort.

- KrF er i en historisk posisjon til å bestemme hvilken retning partiet skal gå i dette spørsmålet. Derfor mener jeg vi må gå i regjering med Solberg. Det vil øke sjansene for å få gjennomslag, sier Ropstad til avisen.

Ropstad står steilt mot sin egen partileder Knut Arild Hareide i synet på om KrF bør gå i regjering med den borgerlig regjeringen eller med Ap og Sp. Partiet skal ta sitt veivalg under et ekstraordinært landsmøte 2. november, og begge sider i det sterkt splittede partiet mobiliserer nå kraftig for å vinne flertall for sitt syn.

