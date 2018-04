Mange fastleger gir etter for press fra pasientene for å unngå konflikt, viser en undersøkelse.

Norske fastleger trenger mer trening i konflikthåndtering og må lære seg å si «nei» til pasienter. Det er konklusjonen doktorgradsstipendiat Stein Nilsen trekker etter en avhandling om fastlegene, melder NRK Hordaland. Nilsen har intervjuet fastleger om hvordan pasientkonflikter oppstår og hvordan legene håndterer dem.

Intervjuene viser at enkelte fastleger frykter konflikten med kravstore pasienter så sterkt at de bøyer av for pasientens krav, selv om de kommer på kollisjonskurs med det legen mener er riktig.

- Sykmeldinger er veldig ømtålig, og førerkort faktisk enda vanskeligere, mens medikamentkrangel er den hyppigste bakgrunnen for fysiske angrep. I enkelte situasjoner unnviker legene konflikten, og skriver ut medikamenter eller sykmeldinger, selv om de innerst inne ikke føler det er riktig, konkluderer Nilsen ifølge NRK.

«Verdens høyeste sykefravær»

I Norge går årlig 32 millioner dagsverk tapt i sykefravær årlig. I et innlegg i Nettavisen 9. mars skrev Inger Lise Blyverket at Norge har verdens høyeste sykefravær og at ansvaret må fordeles mellom den sykmeldte selv, Nav og legen. Redaksjonen i Faktisk.no har sjekket påstanden om verdens høyeste sykefravær og konkluderer med bakgrunn i tall fra Eurostat at Norge har høyere sykefravær enn andre sammenlignbare land.

