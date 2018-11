- Jeg er ikke en kriminell, og har ikke gjort noe kriminelt

Islamisten Mohyeldeen Mohammad mistet Nav-pengene da han var på rømmen i utlandet. Hevder han har returnert til Norge.

Tirsdag starter den utsatte rettssaken mot den kjente islamisten på 32 år.

Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for å ha truet stortingsrepresentant og Venstre-nestleder Abid Raja og risikerer flere år i fengsel.

Rettssaken var opprinnelig berammet tidligere i høst, men ble utsatt fordi den kjente islamisten ikke møtte. Angivelig befant han seg i Marokko og ble internasjonalt etterlyst. Han mistet også Nav-pengene så lenge han var på rømmen.

- Jeg er ikke kriminell

I en ny video som ble publisert på YouTube lørdag hevder den trusseltiltalte islamisten at han ikke har gjort noe straffbart.

- Jeg er ikke en kriminell, og jeg har ikke gjort noe kriminelt, selv om jeg urettmessig er blitt fremstilt slik. Denne saken har blitt blåst opp og vært en belastning for meg og min familie. Lærdommen er dessverre at man i Norge kan risikere fengsel kun for å ha benyttet seg av ytringsfriheten mot en maktpersons ytringer, sier han i den 22 minutter lange videoen.

- Jeg har bodd i Norge siden jeg var tre år. Jeg forstår forskjellen på ytringsfrihet og trusler. Jeg trenger ikke Abid Raja til å lære meg dette. Dessverre virker det som at ytringsfriheten ikke gjelder alle, og at den kun er begrenset til ytringer som er likt av storsamfunnet.

Truslene fra Mohammad kom først på SMS til Raja i september 2016, hvor han blant annet skrev:

«Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam (helvete, red. anm.), din uoppdratte kafir (vantro, red. anm.) hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!».

Han skrev også: «(...). Du er virkelig et NULL og en skitten murtad kafir! Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden, og la deg råtne i Jahannam for evig og alltid!!!»

Mohyeldeen Mohammad. Ny video.

Mohammad publiserte også en video på YouTube hvor han forsvarte SMS-ene han hadde sendt til Raja. Stortingspolitikeren offentliggjorde selv meldingene på Twitter.

Det er ukjent når den nye videoen er publisert, men Mohammad gjentar her at trusler er uakseptabelt, uansett hvem de fremmes mot.

- Jeg er ett hundre prosent enig i at det skal være nulltoleranse mot trusler. Enten det er mot maktpersoner eller mot en vanlig borger. Men jeg er helt uenig i at noen utvalgte personer i samfunnet skal ha en slags immunitet mot kritikk av deres ytringer. Dette er ikke Nord-Korea, sier Mohammad i videoen.

- Eller er det slik i Norge at ytringsfriheten bare gjelder ytringer vi liker?

- Jeg er ikke en person som truer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er kjent med videoen etter det Nettavisen får opplyst, men de har så langt ikke kommentert saken.

Islamisten har vært etterlyst siden den forrige rettssaken ble utsatt 22. oktober. I videoen kan det tyde på at han har returnert til Norge. Det har ikke lykkes for Nettavisen å få bekreftet hvor han faktisk befinner seg.

Venstre-politiker Abid Raja.

I oktober uttalte Raja til Nettavisen at han syntes Mohammad var ussel og feig ekstremist. Statsadvokat Frederik G. Ranke mente også at den tiltalte islamisten ikke hadde rent mel i posen fordi han ikke møtte opp.

Mohammad har heller ikke besvart Nettavisens henvendelser, men i videoen sier han:

- Jeg har aldri truet noen. Jeg er ikke en person som truer. Måten jeg er blitt fremstilt på av media og påtalemyndigheten kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg reiste selv, frivillig, fra det afrikanske kontinentet så fort jeg fikk vite om at min tilstedeværelse i rettssaken var nødvendig. Jeg kunne veldig enkelt unndratt meg om det var det jeg ønsket.

Ranke bekrefter at Mohammad ikke er pågrepet av politiet, men ønsker ikke å opplyse om hvor islamisten befinner seg.

- Vi forholder oss til at rettssaken er berammet tirsdag. Vi har registrert at Mohyeldeen Mohammad har laget en ny video, men vi ser ingen grunn til å kommentere innholdet i den utover at han var kjent med saken og tiltalen da saken opprinnelig var berammet, sier Ranke til nettavisen.

- Det var også Oslo tingretts vurdering i oktober, derav rettens beslutning om etterlysning og pågripelse på grunn av kvalifisert unndragelse. Han er ikke pågrepet, og jeg har ikke anledning for å kommentere opplysninger om hvor han befinner seg.

Mohammad sendte SMS-er til Abid Raja som påtalemyndigheten mener er straffbare. Bildet er fra den forrige videoen islamisten spilte inn og forsvarte SMS-ene.

- Må forvente reaksjoner

I videoen gir han Raja det glatte lag, og mener Venstre-politikeren håner verdens to milliarder muslimer på grunn av tidligere uttalelser om at han har følt på vemmelse når han ser kvinner i burka og nikab.

Det var etter disse uttalelsene han ble truet av den nå tiltalte islamisten.

- Abid Raja må forvente reaksjoner når han mobber, håner, sjikanerer og latterliggjør religionen til to milliarder mennesker. Når du sier at du får vemmelser og blir kvalm hver gang du ser en muslimsk kvinne i nikab så har jeg rett til å reagere på disse uttalelsene. Jeg vil aldri true verken deg eller noen andre selv om jeg er fundamentalt uenig med deg i mange ting, sier Mohammad.

Statsadvokat Frederik G. Ranke. Politiadvokat i PST Thomas Blom med ryggen til.

- Når du håner nikab har du hånet islam, du har hånet Koranen og profeten og hans koner. Nikab er en ubestridt del av islam.

Raja har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

- Ikke-muslimer ender i helvete

I den nye videoen kalles også Venstre-politikeren for klovn og fugleskremsel. Det siste fordi Mohammad mener Raja skremmer vekk potensielle norskpakistanske velgere fra partiet, på grunn av hans uttalelser om kvinner i nikab og burka.

- Han er mer klovn enn han er politiker. Han har tidligere kalt meg og sine meningsmotstandere for skadedyr og avskum. Er det slik en politiker i Norge sitt menneskesyn skal være? Hvorfor blir ikke han straffeforfulgt for sine dehumaniserende utsagn?

- Abid Raja, du har vært en fiasko for Venstre. Du er som et fugleskremsel mot de norskpakistanske potensielle velgerne på grunn av din hån mot muslimske plagg og tradisjoner. Folk rømmer fra Venstre på grunn av deg.

Advokat Brynjar Meling forsvarer tiltalte Mohyeldeen Mohammad.

Mohammads religiøse syn er også viet tid i videoen.

- Som muslim er jeg religiøst overbevist om at enhver person som dør som noe annet enn muslim, vil ende opp i opp i helvete og være blant taperne for evig og alltid.

I en kort kommentar til Nettavisen skriver Mohammads forsvarer Brynjar Meling i en SMS at hans klient møter når rettssaken starter opp igjen om to dager.

- Min klient stiller i retten tirsdag morgen. Han er klar på at han aldri har hatt noen annen hensikt enn det.

