Hun ønsket seg en ny jobb på arbeidsplassen sin. Men sjefen forsøkte å presse henne til å tilfredsstille ham seksuelt da hun ville ha jobben.

(Rana Blad): Kvinnen, som jobber i en middels stor bedrift på Helgeland, er en av mer enn 200 personer som har svart på #metoo-undersøkelsen i Rana Blad. Hun synes det er viktig at konsekvensene av seksuell trakassering og mobbing kommer fram. I dag sliter hun med store helseproblemer som følge av det hun har opplevd.

Les også: Servitør om seksuell trakassering: - Menn med mye penger var verst

Hun var svært ung da hun som eneste kvinne fikk jobb i den mannsdominerte bedriften.

- Jeg var høyt utdannet, men i deres øyne var jeg kun egnet til én ting. Det begynte med kommentarer om kropp og sex, og det var mange utfordringer knyttet til det. Ved flere anledninger ble jeg forsøkt holdt fast og befølt, men jeg klarte å komme meg unna. Dette foregikk i årevis. Etter hvert ble det normalt. Det var det som var hverdagen, forteller kvinnen.

Saken fortsetter under.





Landsomfattende

Hun tror ikke ukulturen var spesiell for miljøet på Helgeland.

- Jeg tror det var utbredt i hele bransjen. Jeg opplevde blant annet at undertøyet mitt ble stjålet og hengt opp på dørene til rommene til kursdeltakerne da jeg var på kurs et annet sted i landet, forteller hun.

BLOGG: Ikke misforstå - #metoo kan gjelde alle, over hele landet

Ifølge kvinnen ble ukulturen på arbeidsplassen forsterket av at sjefen var den verste av alle sammen. Og det var umulig å unngå ham. Når han kalte henne inn på kontoret, var det ofte for å snakke om jobb. Men andre ganger fordi han ville prøve å misbruke henne seksuelt.

- Jeg ønsket meg en ny jobb i bedriften, og det var han som kunne gi meg den. Jeg kunne jo ikke la være å prate med ham, da kunne han gi den til noe andre. Dessuten hadde jeg jo en jobb å gjøre, jeg kunne jo ikke si nei til å gå inn på kontoret.

- Du lærer jo at du skal gå til din nærmeste leder hvis noe plager deg, men hvor skal man gå hvis lederen er verst? spør kvinnen retorisk.

- Det er et puslespill.

Les også: Seksuell trakassering preger hverdagen vår

Fikk støtte

Hun understreker at hun også hadde kolleger som hjalp og støttet henne.

- Grunnen til at jeg overlevde er at jeg hadde en håndfull folk rundt meg som jeg kunne stole på, og som passet på og som visste om hva som foregikk.

Til slutt var det noen av hennes kolleger som tok affære og varslet fra om hva sjefen gjorde mot henne. Etter press fra andre, ble mannen til slutt flyttet.

Les også: Servitør: - Det opplevdes nesten som prostitusjon. Jeg skulle bli tatt på for at de skulle tjene penger

Men selv om sjefen var borte, hadde ukulturen satt seg fast i veggene. Grensene for hva som var akseptert og tillatt var visket ut. Og i dag sliter kvinnen fortsatt med det som har skjedd. Og med hvorfor hun ikke sa i fra tidligere om det som var helt uakseptabelt.

- Jeg har mange ganger lurt på om det er meg det er noe feil med. Om det var noe jeg gjorde som fikk dem til å oppføre seg slik, men jeg har klart å konkludere med at det ikke min skyld.

- Jeg hadde en sårbarhet i meg da jeg begynte fordi jeg hadde hatt private utfordringer rett før jeg begynte. Jeg var sikkert et lett offer. Men det er ingen unnskyldning i det hele tatt, for slikt skal ikke forekomme. Og det er ikke slik at folk i maktposisjoner er trakasserende, men mange personer som er slik i utgangspunktet, søker seg til stillinger der de kan utøve sin makt, understreker hun.

Fakta: Dette er #metoo

#metoo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner fra menn i maktposisjoner. Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering. Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey We instein. «Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv "me too" som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons. Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å å få fokus på, enn å lage syndebukker av enkelthistorie. I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden. Amedias/Nettavisens landsomfattende undersøkelse, utført av YouGov, viser at rundt 1 av 3 - 1,35 millioner - sier de har blitt utsatt fort seksuelle krenkelser/trakassering.

Blir syk

For helgelandskvinnen er det blitt viktig å si fra. Det er når hun forteller historien sin til andre og opplevder deres reaksjoner at det får henne til å forstå hvor galt det var gått på arbeidsplassen hennes.

- Du overser litt til å begynne med, slik at det de gjør ikke får konsekvenser. Til slutt er du så langt nede at du ikke ser hvor ille det er. Eller så er du er blitt så syk at du ikke klarer å gjøre noe med det. Det er bare en kamp for å overleve.

Hun har i etterkant utviklet store helseproblemer og vært nødt til å få profesjonell hjelp til å bearbeide det som har skjedd.

- Det har tatt helsa fra meg. Det er ikke slik at det skjer, og så går det bare over av seg selv når trakasseringen har opphørt. De som gjør det påfører andre store konsekvenser. Derfor er det viktig at vi forteller, sier kvinnen.

Les flere saker fra Rana Blad her!

Mest sett siste uken