- Kvinner blir bedt om å ligge seg til jobb

Lederen i Norsk filmforbund mener at sextrakassering er like vanlig i film- og TV-bransjen i Norge som i andre land.

Flere hundre kvinnelige skuespillere i Sverige har fortalt om seksuelle overgrep etter at det ble åpenbart at dette er et stort problem i film- og TV-industrien i USA.

Det er imidlertid ikke bare i Sverige og USA at dette er et stort problem, mener lederen av Norsk filmforbund, Sverre Pedersen.

- Dette er minst like aktuelt hos oss. Vår bransje skiller seg ikke fra andre land, og det er klart at personer i maktposisjoner hos oss misbruker stillingen på en seksualiserende måte, sier Pedersen til NRK.

Han forteller at han har mottatt flere henvendelser etter at #metoo-kampanjen ble startet i sosiale medier, fra personer som opplever at dette har ført til en re-traumatisering av hendelser de hadde forsøkt å glemme.

Ifølge Pedersen er det ikke uvanlig at den krenkede får beskjed om at overgriperen vil sørge for at de aldri mer får jobbe i bransjen dersom de snakker om overgrepet.

Dette støttes av lederen i Norsk skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Skuespillerforbundet har 1400 medlemmer, men kun 160 av dem er i fast jobb. Det setter drøyt 1200 medlemmer i en sårbar situasjon, mener han.

- Det finnes vitenskapelig belegg for at omfanget er stort i våre bransjer. Det som er spesielt vanskelig, er at skuespillerne ikke tør å melde fra fordi de hele tiden er på jakt etter ny jobb, sier Alfsen til NRK.

