- Listhaug bør få valget mellom Facebook-postene og justisministerposten

Minerva-redaktør og Høyre-mann mener Erna Solberg (H) bør gi Sylvi Listhaug valget.

Justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet knyttet opp mot terror, har fått mange til å reagere.

Når mener Høyre-mann og Minerva-redaktør Nils August Andresen at statsminister Erna Solberg bør si stopp.

«Erna Solberg bør gi henne valget mellom Facebook-postene og justisministerposten», skriver Andresen i innlegget «Fjern støyen, Erna».

Han mener Listhaugs publisering fremstår som en bevisst, strategisk handling.

- Jeg mener det er problematisk å komme med denne typen sterke beskyldninger om en motstanders intensjoner på et felt som allerede er betent og emosjonelt. På dette området er det er lett å piske opp en veldig aggresjon som ikke er politisk konstruktiv, sier Andresen til Aftenposten.

Har du et tips i saken? Kontakt Nettavisens journalist her.

Les også: AUF vurderer å nekte Erna å komme til Utøya

Her er Facebook-posten som setter sinnene i kok:

Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skriver at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".

- Ekstremt spekulativt



I Facebook-posten skrev Listhaug at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», og postet teksten sammen med et bilde av bevæpnede fremmedkrigere.

- Det er ekstremt spekulativt, sa Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus Ap, på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Les også: Støre mener Solberg «er dønn feig»

- Det hun gjør er at hun puster på det samme som drev gjerningsmannen 22. juli til å ta mange menneskeliv, og det vet hun veldig godt at hun gjør, og det tilgir jeg henne ikke for, sa Brenna, som selv var på Utøya 22. juli.

Les også: Fabian Stang: - Listhaug bør ties ihjel

Clemet: - Sterke virkemidler



Også Høyre-politiker Kristin Clemet i Civita er sterkt kritisk til Listhaugs Ap-kritikk.

- Hun bruker veldig sterke virkemidler og tillegger Ap og andre intensjoner de åpenbart ikke har. Tidspunktet er helt elendig når hele Norge vet at 22. juli kommer tilbake veldig sterkt, for veldig mange. Det kunne kanskje også statsministeren sagt, sier Clemet til avisen.

Les også: Erna Solberg: - Formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff

Mest sett siste uken