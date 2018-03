Sylvi Listhaug har mottatt en rekke drapstrusler og har de siste årene levd med politibeskyttelse.

Samtidig med at Sylvi Listhaug gikk av som justisminister på grunn av mistillitsforslaget i Stortinget, opplyser kilder i Arbeiderpartiet at leder Jonas Gahr Støre har fått politibeskyttelse etter å ha mottatt drapstrusler.

Også tidligere har det blitt kjent at Listhaug-sympatisører har ytret seg svært sterkt. Utøya-overlevende Tarjei Jensen Bech kritiserte Sylvi Listhaug og mottok drapstrussel på e-post.

Lever med politibeskyttelse



Men det er ikke bare Listhaug-sympatisørene som kommer med sterke reaksjoner. Også Listhaug selv har mottatt drapstrusler fra meningsmotstandere.

- Det kan du trygt si. Listhaug har levd med politibeskyttelse i to år, og har flere livvakter med seg over alt. Hun har fått mange trusler, sier Espen Teigen til Nettavisen tirsdag formiddag. Han var politisk rådgiver for Sylvi Listhaug før hun gikk av tirsdag.

Teigen forteller at under et besøk på Grønland i Oslo hadde hun med seks, sju livvakter.

- Bildet ikke like enkelt



- Det har vært mange trusler rettet mot henne. Drapstrusler, men også andre trusler og generell hets. Det har kommet fra flere miljøer, sier Teigen og sier at mye av det kommer i sosiale medier.

- Jeg tilbringer mye tid på sosiale medier og vet at det er mye hets rettet mot Arbeiderpartiet og venstresiden. Det synes jeg ikke noe om, og vi gjør vårt beste for å slette det og sette ned foten for den type hat og hets.

- Likevel er ikke bildet like enkelt som mange på venstresiden liker å fremstille det. Det er også mye rettet mot FrP-politikere, og spesielt Listhaug, sier han.

Solberg ber politiet etterforske



I helgen sa statsminister Erna Solberg at hun håper politiet følger opp truslene som har kommet mot Listhaug og AUF-ere i denne saken.

– Det er viktig at politiet følger opp de truslene som kommer mot henne. Men jeg synes også det er veldig leit å se at enkelte andre også får trusler i disse diskusjonene. Det er en opphetet diskusjon og jeg synes at de AUF-erne som nå har opplevd å få grove trusler mot seg i debatten, burde sluppet å få det. Jeg synes det er helt uanstendig at folk gjør det, sa hun.

