- Livene deres ser perfekte ut, så man har jo litt lyst til å leve sånn

Selv om Aslaug, Sine, Adele og Mille er opptatt av bloggere, mener de media overdriver når det advares om påvirkningskraften bloggerne har på unge lesere.

- Bloggerne er jo kjendiser. Jeg blir skikkelig startsruck når jeg ser en blogger på gata.

Det sier Adele Christine Kavli (14). Venninnene Sine Madsen (14), Aslaug Løken Stavrum (14) og Mille Aslaksen Wale (14) nikker og er helt enige.

Det er liten tvil om at mange deler 14-åringenes oppfatning: Mange av bloggerne blir ansett som kjendiser. Og i motsetning til for 20 år siden, da kjendisene eksisterte i sin egen Hollywood-verden langt borte fra lille Norge, bor bloggerne rett ned i gata fra mange av de unge følgerne deres.

- Jeg leser Martine Lunde. Og Isabel Eriksen. Litt Sophie Elise og hun Fotballfrue også, sier Aslaug.

- Og Isabel Raad, legger Adele til.

Jentene følger med på bloggerne hver eneste dag, enten på Snapchat, Instagram eller på selve bloggen deres. I tillegg ser de på såkalte «vlogs» på Youtube, og så følger de naturligvis med på TV-serien «Bloggerne».

Totalt bruker de mellom en og to timer på bloggere og «influencere» hver dag.

Det er mye «tulletid», som Aslaug sier, men det nok litt fordi det oppleves som avhengighetsskapende.

- Noen ganger må jeg bare bla meg gjennom alle «stories'ene» (bilder og videoer som kun er synlig i 24 timer, journ.anm) på Instagram og Snapchat før jeg kan gjøre noe annet, og plutselig har jeg sittet med telefonen i en halvtime, sier Aslaug.

BLOGGERE: Martine Lunde (f.v.), Sofie Nilsen og Isabelle Eriksen er blant landets mest leste bloggere.

- Ser perfekte ut



Toppbloggerne i Norge har godt over 30.000 lesere om dagen. Tusenvis av unge jenter titter altså innom for å se hva Isabel Raad driver med, hva Sophie Elise tenker på og hvordan Isabelle Eriksen har sminket seg - hver eneste dag.

Hvor kommer fascinasjonen fra?

- Livene deres ser perfekte ut. Man har jo litt lyst til å leve sånn, sier Adele.

Venninnene nikker.

- Men samtidig så tenker jeg at de blogger fordi de ikke har noe annet å gjøre. Mange begynner jo å blogge etter de har vært med på Paradise og sånn. Jeg vil ha en annen plan, slår Aslaug fast.

- Og dessuten tror jeg ikke alt er så bra som det virker på bloggen. De kan gjøre hva de vil og kjøpe hva de vil, men jeg tror ikke på alt de skriver, legger Mille til.

IKKE NATURLIG: - De ser jo perfekte ut og alle vil jo se ut som dem, samtidig som at vi vet at det ikke er naturlig. Mange av ungdommene i dag vet at bloggerne har operert seg, sier Adele (t.v).

Kan spørre om sex og gutter



Men selv om jentene tar det meste bloggerne skriver med en klype salt, så er de uten tvil interessert i hverdagen deres. Når de største bloggerne inviterer til spørsmålsrunder, følger de nøye med.

- Isabelle Eriksen svarer ofte på spørsmål fra leserne. Da kan de spørre om alt fra sminke til sex, liksom. Og hun kan komme med råd, for eksempel om hva man skal gjøre hvis man liker en gutt og ikke vet helt hva man skal gjøre, sier Adele.

- Synes dere de kommer med gode råd?

- Ja, jeg tenker jo at de på en måte har svaret på alt. Spesielt hvis det er en jenteblogg og jenter spør om råd om gutter, da vet de gjerne litt hva man kan gjøre. For de har jo vært like gamle som oss selv, sier Aslaug.

Nærhet med leserne



Fordi bloggerne er til stede på så mange plattformer, føler leserne gjerne at de tar del i hverdagen deres. Når bloggerne i tillegg ofte svarer leserne sine, både i kommentarfelt og på sosiale medier, er det lett å skape en følelse av nærhet og vennskap - noe bloggerne også ønsker å oppnå.

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

- Før så man kjendiser på TV eller leste om dem i ukeblader, men nå følger man i stedet livene deres på sosiale medier og blogger, sier Ole Jacob Madsen, psykolog og filosof ved Universitetet i Oslo, til Nettavisen, og legger til:

- Man kan følge bloggernes liv på nært hold. Da blir det også mer nærliggende å heie dem frem. Mange unge jenter ser på bloggerne som rollemodeller, en type oppskrift på hvordan man kan oppnå suksess. Følgerne ønsker å kopiere og lære av bloggerne i håp om å bli like fremgangsrike selv.

- Blir nesten litt familie

Adele, Aslaug, Sine og Mille er i alle fall helt enige om én ting: Hvis man legger igjen en kommentar under et av Instagram-bildene til en av bloggerne, er det veldig stas hvis de får svar.

Men selv kommenterer de sjelden under bildene, og aldri på bloggen. Så «blodfan» er de ikke, slår Aslaug fast.

- Mange tenker kanskje at de kjenner bloggerne, selv om de aldri har møtt dem, sier Aslaug.

- Gjør dere det?

- Nei, svarer jentene i kor.

- Men de er såpass personlige at man kan føle at de nesten blir litt familie, legger Sine til.

- Veldig store ord når du ikke kjenner dem



Selv om jentene liker å lese om bloggernes privatliv, synes de noen ganger det er rart at de deler så mye til vilt fremmede lesere. De har også lagt merke til at mange av bloggerne ofte forteller om vanskelige ting, som mobbing i barndommen, ensomhet og psykiske vansker.

- Jeg skjønner at det kanskje er noen som ble mobbet da de var små, men samtidig så tror jeg ikke det er så mange og så ille som de skal ha det til. Kanskje de bare ble ekskludert i en liten periode, og det er jo noe alle kjenner til, sier Aslaug.

- Når de er åpent om slikt, så får de kanskje flere følgere? For ofte skriver leserne sånn «vi føler med deg» eller «vi støtter deg uansett». Det synes jeg egentlig er litt rart, for med mindre du faktisk kjenner bloggeren personlig, så er det veldig store ord å komme med, mener Mille.

- Vi vet at de har operert seg



Mange av toppbloggerne skriver mye om klær, sminke, trening og mat. De deler «outfits», lager sminkevideoer og viser frem hva de har handlet inn av mat til uka.

- Ofte er det vanskelig å være så sunne som de er, sier Adele.

- Blir dere påvirket av det?

- Ja, jeg tenker kanskje i to sekunder at «nå skal jeg også bli sunn», men så ser jeg den chipsposen i skapet, og tenker at det bare får være, sier Sine.

- Ja, har jeg lyst på pizza, så har jeg lyst på pizza, ler Aslaug.

- Hvor viktig er utseendet for dere? Betyr det mye å kunne se bra ut, trene mye og ha fine klær?



- Etter at jeg begynte å lese bloggene deres, så tenker jeg at det er viktig, sier Sine.

De andre nikker anerkjennende.

- Ja, det er viktig. Jeg ser at de har kul klesstil og sånn, og da tenker jeg at jeg også bør utvide min stil, sier Aslaug.

MADS HANSEN tok et oppgjør med bloggere som frontet plastiske operasjoner.

- De ser jo perfekte ut og alle vil jo se ut som dem, samtidig som at vi vet at det ikke er naturlig. Mange av ungdommene i dag vet at de har operert seg og sånn, sier Adele.

- Hvordan vet dere det?

- Fordi Mads Hansen har gjort oss klar over det. Han går kanskje litt hardt ut, for på mange måter synes jeg at bloggerne må få gjøre hva de vil. Men jeg er enig i at de ikke burde oppfordre leserne, som ofte er barn, til å operere seg, sier Adele.

Mener media overdriver

- Når vi i media skriver artikler hvor folk uttrykker bekymring for at bloggerne er dårlige forbilder for unge jenter, hva tenker dere da?

- At det er overdrevet. Jeg er ikke enig i alt bloggerne skriver. For eksempel så elsker de liksom Nelly (motebutikk på nett, journ.anm.) alle sammen, og da tenker jeg sånn «javel, Nelly er fint for dem, men jeg trenger ikke de tingene der». Politikerne gjør dette til en større sak enn det det er, mener Aslaug.

De andre er stort sett enige.

- Jeg vet ikke hva andre tenker, noen blir kanskje lettere påvirket enn oss, men uansett ikke i så stor grad som media skal ha det til, avslutter Sine.

