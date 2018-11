- Nei til hemmelig votering på fredag

Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland taler KrF-leder Knut Arild Hareide midt imot.

GARDERMOEN (Nettavisen): Torsdag klokken 16 møttes KrFs landsstyre for å gjøre siste finpuss før det ekstraordinære landsmøtet.

Og - det blir garantert høy temperatur, for i fire timer skal de diskutere seg frem til avstemmingsrekkefølge og hvorvidt den endelige voteringen skal være skriftlig og hemmelig - eller helt åpen.

Etter at alle fylkeslagene har hatt sine årsmøter, er det blå side, altså de som støtter at KrF skal inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, som har et forsprang med 99 stemmer.

KrF-leder Knut Arild Hareide.

Den røde siden, som støtter en regjering ledet av Jonas Gahr Støre, har 90 delegater. Av de 190 stemmeberettigede delegatene er det én som kommer til å stemme blankt, uansett.

Ved hemmelig skriftlig valg på landsmøtet risikerer KrF å havne i en situasjon der delegatene stemmer noe annet enn det mandatet de har fått fra sitt fylkeslag. Det har også vært spekulert i at Hareide vil dra fordel av dette, og at sjansen øker for at det blir "rød seier".

- Jeg vil stemme for åpen votering

En av dem som vil det siste er sentralstyremedlem Tove Welle Haugland.

- Dette blir et av temaene på møtet vårt nå, og det kommer jeg til å støtte, sa hun til Nettavisen rett før hun gikk inn i salen.

- Hvorfor mener du hemmelig skriftlig valg blir feil?

- Fordi denne prosessen fra start av og til nå har vært åpen. Dermed er det helt naturlig at vi også avrunder på åpent vis, sier Haugland, som støtter den blå linjen - altså samarbeid med Solberg-regjeringen.

I fem uker - siden KrF-leder Knut Arild Hareide varslet sin venstredreining til landsstyret 28. september har KrF vært i søkelyset.

- Alle fylkesårsmøtene har vært åpne, jeg er ser ingen grunn til at morgendagens votering skal være noe annerledes, sier Haugland.

Hun får støtte av parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan, som har flere kjepphester på landsstyremøtet; nemlig å endre avstemmingsrekkefølgen.

- Vi skal diskutere det i vårt landsstyremøte. Det er gode argumenter for begge deler, men vi har lagt til grunn i våre retningslinjer når fem eller flere ber om skriftlig votering så blir det skriftlig votering, sa Hareide til et samlet pressekorps.

Hareide vil ha hemmelig valg

Hareide fikk også direktespørsmål om hva hans anbefaling var, når det gjelder hemmelig votering.

- Jeg mener, når fylkesårsmøtene har valgt sine delegater ut ifra en forutsetning om at det skal være skriftlig votering, mener jeg det er naturlig ikke å endre spillereglene i siste fase.

- Det er ting vi kunne gjort annerledes fra starten av. Men nå skal jeg lytte til vårt landsstyre på den saken.

Onsdag kom en knusende måling som TV 2 presenterte. Den vist at KrF fikk en oppslutning på 3,2 prosent. Dette til tross for at de har dominert mediebildet de siste ukene av de politiske partiene.

Selv om den politiske retorikken har delt KrF i to, eller til og med tre deler, mener Hareide de samlet sett skal kunne gå videre som en helhet. Torsdag formiddag gjorde NTB det kjent at flere "røde" KrF-velgere varsler at de melder seg ut av partiet dersom landsmøtet vedtar en høyresving.

- Vi står foran et veivalg. Det vil være vanskelig uansett. Men jeg er sikker på at vi kommer til å finne samlende og gode løsninger.

Alt i alt mener han at partiet har gjennomført en god og demokratisk prosess.

- Det er den mest åpne, ærlige og demokratiske prosessen noe politisk parti har gjennomført, så det synes jeg fortjener terningkast fem.

Kan bli et tredje alternativ

Hvert av partiets fylkeslag har stemt frem sine delegater til det avgjørende landsmøtet fredag.

- Jeg har respekt og forståelse for at de som følger sitt mandat følger det. Det er ett legitimt resultat, og det er det landsmøtet faller ned på. Det er ikke slik at vi avholder fylkesårsmøter og sender inn resultatene, det er vårt landsmøte som skal lande dette.

Fredag kveld diskuterte KrFs sentralstyre om det også skal være mulig å stemme for et tredje alternativ fredag.

Forslaget innebærer at det også skal være et alternativ for KrF ikke å gå i regjering, altså å forbli et konstruktivt opposisjonsparti på Stortinget.

Spekulasjonene om Hareides avgang som partileder har også ført til et forslag om å utsette hele prosessen med å velge politisk retning til det ordinære landsmøtet i april.

Forslaget kommer fra KrF-delegat Sten Sørensen fra Agder, skriver Fædrelandsvennen (krever abonnement).

Forslaget lyder slik:

«KrF fortsetter sin nåværende rolle som opposisjonsparti og tydeliggjør sine politiske saker. I god tid før neste stortingsvalg velger partiet sitt retningsvalg slik at velgerne vet hvem partiet skal samarbeide med i en eventuell regjering.»

