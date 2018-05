Gjengkriminaliteten i Oslo skyldes for stor innvandring, sier justisminister Tor Mikkel Wara. - Helt utrolig, svarer byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Økt gjengkriminalitet og vold i Oslo øst, skaper nå debatt om innvandring til byen.

I bydelen Stovner har politiet blitt sjikanert av ungdommer. Natteravnene har sluttet å patruljere av fare for egen sikkerhet og ungdommene spør hvorfor ikke kriminelle gjengledere blir pågrepet.

Les Jan Bøhlers blogg: De unge spør: Hvorfor tas ikke gjenglederne?

Søndag sa justisminister Tor Mikkel Wara at problemområdene skal få 30 nye politifolk.



- Vi har sett en merkbar økning i antall unge som driver med vold. Tendensen er også at de blir stadig yngre. Vold som vi tidligere så at 17-18-åringer gjorde, ser vi nå blant 14-15-åringer, sier sjef for Oslo politidistrikt, enhet øst, John Roger Lund til Nettavisen.

JOHANSEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

- Etnisitet og kulturelle forskjeller



– Vi må være ærlige hvis vi skal løse problemet. Dette kommer av altfor stor innvandring under de tidligere regjeringene. Oslo tåler ikke mer innvandring, sa justisminister Tor Mikkel Wara til NRK. Han mener etnisitet og kulturelle forskjeller er årsaken til gjengproblemer.

Han mener at byrådsleder Raymond Johansen ikke tør snakke om etnisitet. Johansen har tidligere sagt at det er trygt å bevege seg i bydelene, og at 97 prosent av ungdommene i Oslo aldri har vært i politiets søkelys.



- Fattigdom



– Dette er helt utrolig, sier Johansen om Waras utspill. Han mener fattigdom er roten til gjengproblemene.

– Fremskrittspartiet har hatt justisministre i fem år! Det har vært altfor lite politi, det har vært gjengdannelser, og dere har ikke hatt evne til å gjøre noe med det. Jeg er glad for at dere gjør noe nå, men innvandringspolitikken har dere ansvaret for, fortsatte han.

Les også: Politiet etter skyteepisoder i Oslo: – Kommer til å pågripe flere

Johansen sier at hans byråd har gjort langt mer for integrering enn Frp.

– Vi har blant annet styrket bydelsøkonomien med 1,2 milliarder kroner etter at ditt parti styrte Oslo i 20 år. Vi har styrket barnehagene, mulighetene til å lære norsk, vi har gratis aktivitetsskole og barnehage for å få folk gjennom utdanningsløpet, sier Johansen.

Han mener at Tor Mikkel Wara skal være glad for at det er Ap som skal ha ansvaret for å motvirke gjengproblematikk i Oslo, og ikke Frp.



