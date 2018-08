- Sannsynligvis kommer ikke tropesommeren tilbake

Uka starter rolig, men litt kjøligere enn vi er vant med. Mot helgen kommer mer regn og vind.

Etter en unormalt varm, tørr og vindstille sommer kom uværet til store deler av landet på fredag. For noen startet til og med dagen med skraping av frontruta på bilen, skriver Meteorologisk Institutt på Twitter mandag. Mer uvær kan det også komme mot slutten av uka.

Mandag kjenner mange av oss på noen litt kjøligere temperaturer enn vi nå har blitt vant med, og ifølge statsmeteorolog Bente Wahl er det lite trolig at tropesommeren kommer tilbake.

- Sannsynligvis så kommer ikke den varme og tørre sommeren tilbake. Denne uka er ganske ustabil, og vi er uansett kommet en stund ut i august nå. Vi ser at nå blir det blir litt nedbør til og fra, og at det kan bli litt mer normalt vær, forteller hun.

I juli meldte danske meteorologer om unormalt høye temperaturer både i august, september og oktober. Det er ikke umulig at temperaturene øker til litt over normalen igjen, men enn så lenge holder de seg på et ganske normalt august-nivå.

- Det kan godt hende september og oktober blir varme, men det er det vanskelig å si noe om nå, sier Wahl.

I dag morges var det flere som måtte skrape frontruta på bilen i #Oppland, #Hedmark og #Buskerud ❄ Dette bildet er tatt i Hemsedal av Geir E. Torsethagen. pic.twitter.com/ctmakgqrAD — Meteorologene (@Meteorologene) 13. august 2018

Les også: Hundrevis av skader etter helgens uvær

Kjøligere, men fine temperaturer

Temperaturene denne uken vil stort sett ligge på rundt 20 grader i Sør-Norge, forteller meteorologen. De dagene det blir nedbør kan de også synke litt. I Nord-Norge ligger temperaturene på rundt 10 grader i dag, men de kan øke litt de nærmeste dagene.

- Heller ikke når nedbøren kommer på torsdag blir det veldig kaldt, forteller statsmeteorolog Bente Wahl.

Det blir både sol og regn de fleste plasser i #Norge denne uken. Disse dagene er det imidlertid størst sjanse for sol ☀ pic.twitter.com/zXjGyuedmX — Meteorologene (@Meteorologene) 13. august 2018

Vi starter uka med noen litt rolige dager, før det blir mer ruskete utover i uken - først i sør, så i nord.

Tirsdag blir det mye opphold, men med noen spredte regnbyger i Nord-Norge. Det er også muligheter for noe regn sør for Oslo.

- På onsdag blir det litt mer nedbør mot vestlandet, men lite i nord og på Østlandet, forteller Wahl.

Et nedbørområde over Danmark sniker seg nordover og gir litt regn på #Sørlandet sent i kveld og i natt 🌧️ pic.twitter.com/lTynuieLHc — Meteorologene (@Meteorologene) 13. august 2018

Mer nedbør og vind fra torsdag

Når helgen nærmer seg er det imidlertid større fare for både vind og mye regn.

- Torsdagen kommer vi inn i et litt mer organisert lavtrykk, så vi får to rolige dager først, og så får vi et lavtrykk der det også kan bli ganske mye vind, forteller Wahl.

Lavtrykket starter i sør, og drar seg så mot Nord-Norge torsdag kveld og fredag.

Det blir nedbør i nesten hele #Norge de neste dagene, særlig mot slutten av uka. Hvor kommer det til å regne, og når? Som vanlig får Vestlandet mest, Nordland en god del, og Øst-Finnmark minst 💦 pic.twitter.com/0bzvxnDCjl — Meteorologene (@Meteorologene) 13. august 2018

Mest sett siste uken