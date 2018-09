Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer sterkt på kritikken fra Frp-leder Siv Jensen.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen gikk i helgen til et knallhardt angrep på det rødgrønne byrådet i Oslo. Jensen mener byrådet har gjort byen ufremkommelig, og hevder at de stikker «hele sugerøret ned i folks lommer og henter ut penger derfra», siden de krever inn eiendomsskatt.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer sterkt på kritikken.

- Siv Jensens angrep på Oslo er patetisk. For første gang i historien har Norge en finansminister som bruker tiden sin på å angripe en kommune. Det gjør hun for å tåkelegge hva hun er ansvarlig for at skjer i landet, svarer Johansen i en epost etter spørsmål fra Nettavisen.

- Behov for å finne en syndebukk

Byrådslederen mener Jensen nå opptrer som en opposisjonspolitiker.

- Da hun selv var opposisjonspolitiker raljerte hun med at SV «gikk ut på plenen» og protesterte mot den regjeringen de selv satt i. Selv har hun gjort dobbeltkommunikasjon til en paradegren når hun opptrer som opposisjonspolitiker mens hun faktisk sitter med all makt selv, sier Johansen.

UFREMKOMMELIG: Frp-leder Siv Jensen mener byrådet har gjort Oslo til en ufremkommelig by, og lover mer fremkommelighet og flere parkeringsplasser om Frp får tilbake byrådsmakta i byen.

Han tror årsaken til angrepet, rett og slett er behovet for en syndebukk.

- Frp har mislyktes fullstendig i regjering både på eldrepolitikk og bilpolitikk. Derfor har Siv Jensen et voldsomt behov for å finne en syndebukk hun kan angripe. Spesielt pinlig blir dette når Frp selv sitter med begge statsrådene på disse to områdene, sier Johansen.

Mandag gikk også byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), ut mot kritikken fra Siv Jensen - som hun kalte «full skivebom».

- Hvis Jensen hadde tatt seg bryet

Som Marcussen avviser Johansen Jensens påstand om at byrådet har gjort Oslo til en ufremkommelig by.

- Oslo har blitt en mye mer fremkommelig by etter at vi overtok. Buss og trikk slipper nå å snirkle seg mellom privatbiler i sentrum, og etter at vi innførte beboerparkering kan folk endelig få parkert bilen sin der de bor. Det har blitt en suksess vi nå ruller ut til flere bydeler. I tillegg er det plass i parkeringshus langs Ring 1. Om flere parkerer der, slipper de å kjøre helt inn i sentrum. Det er jo ikke sånn at trange bygater blir mer fremkommelige jo flere biler du presser inn, sier han via epost.

MER PLASS: Johansen mener i motsetning til Jensen at Oslo er blitt mer fremkommelig den siste tiden, og viser til at busser og trikker slipper å snirkle seg mellom privatbiler i sentrum.

Johansen viser dessuten at hovedstaden ikke er alene om å fjerne biltrafikk fra sentrumsgatene.

- Når Oslo sentrum nå får mindre biltrafikk, så blir det bedre plass til folk og byliv. Hvis Siv Jensen hadde tatt seg bryet med å sjekke, så hadde hun sett at storby etter storby over hele verden nå gjør akkurat det samme, sier han.

- De må begynne å vise korta

Johansen påpeker samtidig at de ikke vil ha bort alle bilene.

- Ved å angripe byrådet for å gjøre sentrum av hovedstaden triveligere, så prøver Jensen å få oppmerksomheten bort fra egen avgiftspolitikk. Det er jo ikke sånn at om du må parkere bilen i et p-hus 3-400 meterne fra sentrum i Oslo, så betyr det at vi vil fjerne alle bilene i resten av landet. Dette vet hun godt, men hun fortsetter med det Frp alltid har gjort: spille på folks usikkerhet og gå i frontalangrep når hun blir møtt med fakta, sier han.

- Jensen sier det blir viktig for Frp å gå til kamp mot byrådet det neste året, og at hun vil ha makta tilbake i Oslo. Hva tenker du om hennes plan?

- Vårt rødgrønne byråd rydder opp etter 20 år med Høyre og Frp-styre i Oslo. Vi gjør det vi lovet å gjøre, og vårt byrådsalternativ er klart for velgerne. Hva Frp og Høyre vil for Oslo og hvem de vil styre sammen med er høyst uklart, svarer Johansen, og legger til:

- Høyresiden skylder velgerne å være tydelige på hva de vil med Oslo. Vil de kutte i støtten til bydelene eller til skolene, slik de gjorde sist de styrte? Eller er det eldreomsorgen og barnehagene de vil kutte i, når de lover å fjerne eiendomsskatten? Et sted må de ta pengene fra. Nå er det tide de begynner hun viser korta, slik at folk får muligheten til å vurdere om de vil ha et reverseringsbyråd med Frp.

Johansen skriver også i svaret at han er spent på om de andre borgerlige partiene deler Jensens visjon om å fylle byen med biler igjen.

FORBUDT: Et av grepene som er tatt i Oslo, er å forby kjøring over Fridtjof Nansens plass utenfor rådhuset. Som bildet viser var det mange som ga blaffen i forbudsskiltet da plassen ble stengt tidligere i år.

Forsvarer eiendomsskatten



I intervjuet med Nettavisen, gikk Jensen også til angrep på eiendomsskatten som byrådet innførte i Oslo for to år siden. Den lover hun å fjerne om Frp får byrådsmakt etter neste års kommunevalg.

- Man klarte jo å drifte Oslo helt utmerket uten eiendomsskatt før. Oslos økonomi var bra. Men dette er typisk Arbeiderpartiet og sosialistiske partier, de har alltid masse ideer de har lyst til å bruke penger på, men de klarer altså ikke å prioritere. Da stikker man i stedet hele sugerøret ned i folks lommer og henter ut penger derfra, sa Jensen.

- Jensen viser til at Oslo ble drevet godt også uten eiendomsskatt. Vil dere beholde eiendomsskatten, og hva vil dere gjøre med den i neste periode?

- Den eneste grunnen til at Høyre-siden ikke innførte eiendomsskatt var fordi de solgte ut eiendommer og brukte opp pengene på drift. Det kan hende de tenkte det var smart da, men det er et kjempeproblem nå. For nå må vi kjøpe en masse tomter tilbake for å få bygget barnehager, skoler og omsorgsboliger, svarer Johansen, og forsvarer eiendomsskatten:

- Oslo har en svært moderat eiendomsskatt med et bunnfradrag på 4,6 millioner. Inntektene har gitt oss handlingsrom til å bygge 3000 nye barnehageplasser og ansette 500 flere i hjemmebaserte tjenester. Sånn er det jo forøvrig også i to tredeler av landets høyrestyrte kommuner.

- Vi har ikke ideologiske skylapper

Frp-lederen sa i tillegg at hun særlig er kritisk til at skattepengene nå brukes til en rekommunalisering av private tjenester i Oslo kommune.

- Folk har det bra, og de er fornøyd. Likevel skal altså byrådet ødelegge dette, fordi de har en ideologisk overbevisning som egentlig ikke har noe med brukerne å gjøre lenger, men det har med ideologi å gjøre, sa hun.

Også disse påstandene reagerer Johansen på:

- Pendelen har svingt for langt mot privatisering. Vi har ikke ideologiske skylapper, men ønsker å begrense sugerøret ned i kommunekassen og legger til rette for ideelle og kommunale aktører, sier han.

MER BOM: I valgåret neste år skal de rulles ut 53 ny bomstasjoner i Oslo og Akershus, som en del av Oslopakke 3. Jensen sier de fører en ensom kamp mot bomstasjonene. - Det er krokodilletårer Siv Jensen nå gråter for norske bilister, sier Johansen.

- Krokodilletårer fra Jensen

Han mener hun også «gråter krokodilletårer» når hun snakker om bompenger og avgiftene til bilistene.

- Vår motstand har vært klar, også i Oslo, men vi står altså i en særdeles ensom kamp, påpekte Jensen overfor Nettavisen.

- Ingen ansvarlig politiker kan sitte og skylde på at andre har ansvaret. Det er krokodilletårer Siv Jensen nå gråter for norske bilister. Hvis avgiftsnivået hadde betydd noe for henne, så hadde hun sagt at «nok er nok» og trukket Frp ut av regjering, sier Johansen om det, og påpeker:

- Med Frp i regjering har innkreving av bompenger nådd nye høyder. Det skjer samtidig som bensinprisen øker og avgiftsnivået øker.

- Hvorfor er det viktig for dere å holde Frp unna byrådskontorene?

- Fordi Oslofolk fortjener gode velferdstjenester, ansatte fortjener et ryddig arbeidsliv, innbyggere fortjener renere luft, en god skole med flere lærere, en barnehageplass når barnet fyller et år, og en sykehjemsplass når de trenger det, svarer Johansen.

