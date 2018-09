- Slik endrer strømregningen seg med AMS-måler

De nye AMS-målerne vil kunne endre strømregningen din betydelig.

I en blogg i Nettavisen setter tidligere driftssjef og elverksjef Janos Lübeck søkelyset på de nye AMS-målerne som instaleres i alle Norges hjem.

Lübeck påpeker at den nye strømmåleren vil kunne diferensiere strømprisen gjennom døgnet, slik at vi betaler ulikt for dag, kveld, morgen og natt.

- Det blir dyrere strøm morgen og kveld, altså: når vi trenger den mest, skriver han.

- Ved AMS vil vi kunne bruke ny teknologi til å få et mer effektivt energisystem og forbrukerne vil få bedre kontroll over eget forbruk og kunne påvirke egen strømregning, sier kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad i NVE til Nettavisen.

Han påpeker at ingen kraftleverandører tilbyr timesdiferensierte priser i dag, men at AMS-målerne åpner for et slikt tilbud i fremtiden.

- Kunden må imidlertid selv velge en slik avtale dersom de ønsker dette, sier han.

Endringer fra 2021



NVE har foreslått en endring i nettleien fra 2021 der du betaler mindre for totalt forbruk, men mer dersom du bruker mye strøm samtidig. Med denne endringen ønsker NVE å styre strømforbruket mer over på tider på døgnet når vi i dag ikke bruker strøm. Altså fra morgen og ettermiddag til for eksempel natt.

Nettavisen har tidligere skrevet om hytteeiere i Østfold som har fått innført et slikt system, og som har fått en betydelig høyere strømregning.

Vil slippe store investeringer i nett



- Forslaget fra NVE har vært på høring og vi vurderer nå høringsutspillene for å justere forslaget etter innspillene som har kommet. Det er ikke modellen fra Hvaler som vi foreslår, sier Hillestad.

- Det er to viktige årsaker til at NVE har foreslått disse endringene. For det første for at nettleien skal fordeles slik at kundene som har et høyt samtidig forbruk og belaster nettet mye, betaler høyer nettleie enn kundene som har et lavere samtidig forbruk og belaster nettet mindre.

- For det andre, når høyt samtidig forbruk blir dyrere, vil behovet for å investere i nye nettanlegg bli redusert. Dette vil komme forbrukeren til gode ved at nettleien over tid blir lavere enn den ellers ville blitt, sier han.

Sparetips

Følge med på hva slags strømavtale du har, og bytte strømleverandør dersom det finnes avtaler som er billigere og bedre enn den de har i dag. Du kan sjekke strømpriser på Forbrukerrådet sine hjemmeside her. Vær oppmerksom på at enkelte kraftleverandører har kampanjetilbud der prisen øker etter kampanjeperioden.

Mindre forbruk gir mindre strømregning. Kommer det tilbud om døgndifferensiert strømavtale, kan du spare penger ved å bruke mindre strøm når strømprisen er høy.

Når nettleien i fremtiden også vil bli påvirket av effektuttaket, kan du spare penger ved å redusere dette. Det kan de gjøre ved å bruke færre elektriske apparater samtidig, for eksempel ved å ikke lade elbilen samtidig som du bruker stekeovnen til å lage middag.

