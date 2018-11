Se oversikten over vær og føreforhold på veiene tirsdag morgen.

Flere steder meldes det om minusgrader og glatte veier tirsdag morgen.

Se lista under og de siste meldingene fra veitrafikksentralene nederst i saken.

Nord i Trøndelag kan det være svært glatt på grunn av regn og minusgrader. Saltbiler er ute på E6. Det blir etterhvert også saltet på fylkesveier, opplyser Statens vegvesen ifølge NRK Trafikk.

På E6 mellom Grong og Harran i Trøndelag har et vogntog fått problemer på glatt føre like nord for avkjøringen til Høylandet ved Gartland, melder NRK Trafikk.

Artikkelen fortsetter under veikartet:





Her er noen av meldingene om føreforhold på hovedveier i Norge tirsdag morgen. Listen er hentet fra Statens vegvesen:

Riksvei 13, Vikafjellet (Sogn og Fjordane, Hordaland): Bart og vått. Klokken 06:00 var det -4 grader, flau vind og oppholdsvær.

E69, Skipsfjordhøgda bom - Skarsvåg (Finnmark): Snøslaps. Klokken 05:55 var det 0 grader, nordlig stiv kuling og oppholdsvær.

E6, Gratangsfjellet (Troms): Bart og vått. Klokken 05:50 var det 2 grader, sør-vestlig lett bris og regn.

Riksvei 52, Hemsedalsfjellet (Sogn og Fjordane, Buskerud): Bart og vått. Klokken 05:50 var det -6 grader, flau vind og oppholdsvær.

E6, Kråkmofjellet (Nordland) Vekslende bart og vått og tynn is. Klokken 05:50 var det 5 grader, vestlig flau vind og oppholdsvær.

E10, Bjørnfjell (Nordland): Bart og vått. Klokken 05:50 var det 1 grad, nord-vestlig laber bris og oppholdsvær.

E6, Kvænangsfjellet (Troms): Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 05:40 var det 0 grader, nord-vestlig frisk bris og snøbyger.

Riksvei 77, Graddis (Nordland): Bart og fare for glatte partier.

E6, Saltfjellet (Nordland): Bart og fare for glatte partier. Klokken 05:45 var det 2 grader, nord-vestlig laber bris og lette snøbyger.

E16, Filefjell (Oppland, Sogn og Fjordane): Bart og fare for glatte partier. Klokken 05:45 var det -11 grader, stille og oppholdsvær.

E6, Dombås bom - Grønnbakken bom, på strekningen Dovrefjell (Oppland, Trøndelag): Bart, fare for glatte partier. Klokken 05:16 var det -10 grader, sør-vestlig flau vind og lettskyet.

E8, Skibotn - Galggojavri (Riksgrensen) (Troms): Bart. Klokken 05:40 var det 2 grader, nord-vestlig frisk bris og oppholdsvær.

E6, Hatter (Finnmark): Snø- og isdekke, fare for glatte partier og vanskelige kjøreforhold på grunn av sidevind. Klokken 05:35 var det 1 grad nord-austlig sterk kuling snøbyger.

E6, Sennalandet (Finnmark): Snø- og isdekke, fare for glatte partier og vanskelige kjøreforhold på grunn av sidevind. Klokken 05:35 var det 0 grader nord-austlig sterk kuling snøbyger.

R15, Billingen bom - Ospeli, på strekningen Strynefjellet (Oppland, Sogn og Fjordane): Tynn is og fare for glatte partier, tåke. Klokken 05:30 var det -8 grader, sør-vestlig lett bris og skyet, oppholdsvær.

R9, Hovden - Haukeli (Telemark, Aust-Agder): Bart.

E134, Haukelifjell (Telemark, Hordaland): Bart. Klokken 05:30 var det -1 grader, laber bris, klart og oppholdsvær.

Riksvei 3, Kvikne (Trøndelag, Hedmark): Stort sett bart og stedvis fare for glatte partier, tåke. Klokken 05:30 var det -12 grader, stille og klart.

Riksvei 73, Krutfjellet (Nordland): Bart. Klokken 05:30 var det -2 grader, sør-austlig laber bris og oppholdsvær.

E2, Umbukta: (Nordland): Vekslende bart og tynn is. Klokken 05:20 var det 0 grader, nord-vestlig flau vind og oppholdsvær.

