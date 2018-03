- Terror er skremselsordet som får alle til å agere i flokk i moralsk panikk

Så langt er ingen hjemvendte fremmedkrigere mistenkt for terrorplanlegging i Norge.

Debatten har rast etter at tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) la ut den omstridte Facebook-posten, der hun hevdet at Arbeiderpartiet (Ap) mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Bakgrunnen for det omstridte utspillet var at Ap sa nei til regjeringens forslag om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere passet, men ja til at det avgjøres i en domstol.

Men hvem vil bli rammet av dette som skapte så mye oppstyr?

Ifølge ekstremismeforsker Lars Gule er det snakk om svært få.

- Da dette ble tatt opp i sin tid, sa Hadia Tajik at det dreier seg om mindre enn en håndfull personer. Det er også viktig å huske på at det bare er de personene som har dobbelt statsborgerskap dette kan være aktuelt for, for vi kan ikke gjøre noen statsløse, sier Gule til Nettavisen.

Det vil si personer som har både norsk og et annet lands statsborgerskap.

Les også: Dette er forslaget om fremmedkrigere Ap sa nei til

- Svært beskjedent

Den typiske fremmedkrigeren som kan rammes av endringen, er en ung, muslimsk mann som har flyttet til Norge og har dobbelt statsborgerskap.

- Selv om noen av dem med dobbelt statsborgerskap kommer fra muslimske land, er det en forsvinnende liten del muslimer som ender opp i ekstremistiske miljøer. Så antallet er derfor svært beskjedent, påpeker Gule.

Han forteller at de få som reiser ut av landet for å være fremmedkrigere, enten reiser til Syria eller Irak og slutter seg til Den islamske stat (IS) - eller til Somalia for å slutte seg til for eksempel Al-Shabab i en periode.

- Hvor farlig er disse personene?

- Det er veldig vanskelig å si, men det er en beskjeden andel av hjemvendte fremmedkrigere som blir involvert i voldelig ekstremisme og terror. Det dreier seg om cirka 10-12 prosent av de som kommer tilbake, sier Gule, og viser til erfaringen med fremmedkrigere som har vært i Afghanistan.

- Prosentandelen for fremmedkrigere som kommer tilbake fra Syria, er enda lavere. Det sier noe om sjansene for terror, sier han.

Les også: Sylvi Listhaug slettet omdiskutert bilde fra Facebook

FØRTE TIL FALL: Her er Facebook-posten som skapte voldsomme reaksjoner og som førte til Sylvi Listhaugs fall som justisminister.

- Alvorligere terrorhandlinger

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal totalt 100 personer ha reist fra Norge for å slutte seg til IS i Syria og Irak. Men totalt skal det være snakk om så mange som 30.000 fremmedkrigere i de to landene, hvorav kanskje 5.000 fra Europa.

- Det er en god del tusen som har kommet tilbake til sine hjemland, og vi vet litt hvor mange terrorangrep eller forsøk som er gjennomført så langt. Det er foreløpig en mindre prosentdel enn de som gjennomførte terror etter opphold i Afghanistan. Men det forskning også viser, er at hjemvendte fremmedkrigere gjennomfører alvorligere terrorhandlinger, sier Gule, og fortsetter:

- De kan sprengstoff og skytevåpen på en slik måte at de gjør større skade. Derfor er det flere drepte og skadde knyttet til hjemvendte fremmedkrigere. Samtidig er det blitt enklere å gjennomføre terror som kan gjøre uhyre skade, som med en lastebil, sier ekstremismeforskeren.

Likevel, selv om terror utført av fremmedkrigere har rammet en rekke landet i Europa hardt, har vi i Norge unngått denne typen terror.

- Er det mange slike tikkende bomber i Norge?

- Det er veldig liten grunn til å tro at vi har noen av dem, men det er ikke mulig å vite sikkert. Så langt er det ingen av de hjemvendte fra Syria til Norge som har vært mistenkt for å ha planlagt noe som helst her i landet, sier Gule, og legger forklarende til:

- Det er nok fordi det er en veldig beskjeden andel som vil føre krig mot hjemlandet og Vesten. Og det forteller noe om hvorfor de reiste. Mange av dem reist for å bo i en islamsk stat, og for å forsvare den staten, og bekjempe regimet i Syria, selv om IS har hatt den retorikken at man skulle bekjempe alle vantro hvor som helst, sier han.

Les også: Hareide: - Listhaug er mer populistisk enn Trump

- Ikke et seriøst tiltak

Gule mener derfor at den omstridte loven som Stortinget vedtok, ved på fjerne statsborgerskap ved domstolsbehandling, ikke vil hjelpe stort.

- Det at antallet er svært beskjedent, understreker at dette ikke er noe seriøst tiltak for å forebygge eller forhindre terrorhandlinger, sier han.

Han viser blant annet til at endringen i loven, som kommer som en reaksjon på de som har reist til Syria, ikke vil ha tilbakevirkende kraft.

- Så når PST sier at vi kunne forhindret noen som har vært i Syria med å komme tilbake til Norge, ved å administrativt oppheve deres statsborgerskap, så er det som å stenge stallen etter at hestene har stukket, sier Gule til Nettavisen.

Gule mener det blir helt feil å vedta en slik endring så raskt, uten å ha vurdert konsekvensene først.

- For dette svekker rettsikkerheten og rettsstaten som vårt samfunn skal bygge på. Når Listhaug sier at Ap er mer opptatt av terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet, så er det «sant», men bare fordi terroristenes rettigheter faktisk også er nasjonenes sikkerhet, sier han, og understreker:

- Hvis vi ikke håndterer rettssikkerhet og anstendighet overfor selv de verste, så har vi nettopp svekket de verdiene vi ellers forsvarer.

Les også: Støre til angrep på Solberg etter Listhaug-exit



HEVER FANEN: - Listhaug hever fanen, men i utgangspunktet er stortingsflertallet 90 prosent enig med henne. Det er symbolpolitikk på sitt aller verste, sier Gule.

- En moralsk panikk

Han mener det også blir urimelig å frata et statsborgerskap på grunn av meninger.

- For meg er det helt urimelig at noen blir fratatt statsborgerskapet uten å ha gjort noe, men fordi man i framtida kanskje kan være en trussel. Men om det skjer administrativt eller i en domstol, betyr lite i praksis, sier Gule.

Den største forskjellen mellom Listhaugs forslag, og det som ble vedtatt, er imidlertid tiden det vil ta å frata et statsborgerskap. Men det vurderes også om det skal opprettes en såkalt hurtigdomstol i slike saker.

- Listhaug hever fanen, men i utgangspunktet er stortingsflertallet 90 prosent enig med henne. Det er symbolpolitikk på sitt aller verste, sier Gule, før han konstaterer:

- Terror er skremselsordet som får folk og lovgivere til å agere i flokk i moralsk panikk, og da forsvinner både prinsipper og rettssikkerhetsgarantier.

Mest sett siste uken