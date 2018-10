- Vi er veldig lei oss, slitne og redde. Det som har skjedd er helt uforståelig

Nå øyner han håp etter at politiet gikk ut med etterlysning av det de mener er drapsmannen.

OSLO (Nettavisen): Mandag ble Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen drept i en leilighet på Majorstuen i Oslo.

Politiet har jobbet på spreng med etterforskningen i saken, men fredag kveld var ennå ingen drapsmann pågrepet. Tidligere samme dag gikk de ut med en åpen etterlysning av det de mener er gjerningsmannen.

Avdøde Bjørklund Paltto bodde i kollektiv med tre andre unge menn i 20-årene. Dagene etter drapet har vært svært tunge.

DREPT: Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

- Det er utrolig tøft, og det føles tungt. Vi er veldig lei oss, slitne og redde. Det som har skjedd har ikke gått opp for oss, sier en av kameratene til Nettavisen.

- Det som har skjedd er helt uforståelig.

- Etterlysningen gir oss håp

Fredag gikk politiet ut med en offentlig etterlysning av det de mener er drapsmannen. Etter intens etterforskning mener de å ha et gjennombrudd i saken.

- Jeg tenkte det var godt å se at det var en utvikling i saken. Siden mandag har jeg følt at politiet har famlet i blinde, at de ikke har hatt noe stort å gå etter. Etterlysningen gir oss håp om å finne den som har gjort dette ganske kjapt, sier kameraten.

Les mer: Heikki Bjørklund Paltto (24) ble drept på Majorstuen

Han føler seg godt ivaretatt av politiet, kriseteamet og sin egen familie.

- Vi står sammen og tar vare på hverandre. Men vi har ikke tilgang til leiligheten vår, og vi har bodd litt spredt med familie og venner.

- Vi låner ting og klær av andre. Våre egne ting er beslaglagt. Livene våre er blitt satt på pause og vi vet ikke hva som skjer. Jeg føler at alt er kaotisk så lenge en mulig gjerningsmann er på frifot. Det er veldig tungt at vedkommende ikke er tatt ennå. Jeg håper politiet raskt får tatt mannen som har gjort dette.

Dersom du har opplysninger i saken kan du tipse politiet på telefon 22669966 eller 22669798.

Les også: TV 2: Drapsoffer på Majorstuen vekslet ut bitcoin før drapet

Familien til avdøde Bjørklund Paltto er også sterkt preget.

- Foreldrene ble informert i forkant av den offentlige etterlysningen og har et håp om at gjerningsmannen blir tatt. Familien har det vondt, og ønsker naturligvis svar på hvem som har gjort dette og hvorfor, sier bistandsadvokat Peder Morset til Nettavisen.

- Familien er samlet i sorgen, og avdøde skal begraves neste uke.

- Føler seg utsatt og redd

Politiet følger den pårørende familien tett.

- Jeg er kun kjent med at familien er fornøyd med politiets innsats, og at de er fornøyd med at de er fornøyd med utviklingen i saken. De håper selvfølgelig at det skal bli flere svar på hva som skjedde og hvorfor, sier Metlid.

Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterforskning og etterretning ved Oslo politidistrikt.

Kameraten som bodde i kollektiv med avdøde Bjørklund Paltto forteller at han føler seg litt paranoid så lenge gjerningsmannen ikke er tatt.

- Jeg sjekker låsene en ekstra gang før jeg legger meg. Man begynner jo å tenke når slike ting skjer. Man går fra å føle seg veldig trygg, til å føle seg veldig utsatt og redd. Men det hjelper å være sammen med de andre kameratene, avslutter mannen i 20-årene til Nettavisen.

Politiet mener at personen de har etterlyst har vært flere steder i Oslo 15. oktober, og ber vitner ta kontakt:

Mannen skal ha gjennomført ran i Essendropsgate 5 ved 07.30-tiden.



Vært ved Arbos gate 2 der 24-åringen ble drept.



Gått langs Frognerelva ved 12.30-tiden denne dagen. Her har han kvittet seg med gjenstander som politiet har funnet.



Vært på Skøyen togstasjon ved 13.16-tiden.



Politiet går ut med bilde av mannen, som de ikke vet hvem er, og ber personer som har sett mannen om å ta kontakt.

Mannen har også en tatovering på den ene hånden.

- Vi skal ikke utelukke at flere personer er involvert, men foreløpig knytter vi ham til drap og ran, sa leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt til Nettavisen fredag.

– Det er veldig viktig for politiet å identifisere denne mannen. Alle som kan vite noe om ham, må kontakte politiet.

- Det har gått mange dager

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på den 24 år gamle mannen som ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo.

To av hans kamerater forlot leiligheten ved 08-tiden. Den avdøde ble funnet klokken 12.15. Politiet har derfor vært interessert i observasjoner mellom klokken 07.50 og 12.15.

Bildene av mannen ble tatt på Skøyen stasjon mandag klokka 13.16. Politiet tror han har gått gjennom Frognerparken til Skøyen via gangveien.

Den mistenkte mannen har denne tatoveringen på den ene hånden.

– Vi hadde ikke gått ut med bilde hvis vi var usikre på å knytte ran og drap sammen. Politiet jobber også internt med opplysninger, men har ikke lykkes med å identifisere den mistenkte, sa Metlid.

- Vi ønsker å identifisere denne personen så raskt som mulig, det har gått mange dager allerede, og det er viktig å få kontroll på denne personen.

- Kan den mistenkte være farlig for seg selv eller for andre?

- Denne personen er per nå under etterforskning. Vi undersøker selvsagt hvem han er, og vi knytter ham til et ran og drap. Vi kan ikke per nå si at han er en fare for andre, men folk må ha med seg at han er knyttet til to alvorlige saker. Publikum må ta hensyn til det.

Kan ha stukket til utlandet

Parallelt har politiet etterforsket et knivran i et garasjeanlegg i Essensdropsgate, som ligger like ved drapsåstedet.

Politiet meldte om ranet klokken 08.10 mandag morgen. En person var da fratatt telefon samt en skinnmappe. Den fornærmede var ifølge politiet blitt truet med en kniv, men ble ikke fysisk skadd.

Gjerningsmannen fra ranet var ifølge politiet iført en sort caps/lue, han var ca. 170 centimeter høy med brune øyne, mørke klær og snakket gebrokkent norsk.

Politiet vet ikke om den mistenkte mannen er i Norge eller ikke.

– Vi må ta høyde for begge deler. Vi har heller ikke knyttet mannen på bildet til offeret på noen måte. Vi vet ikke hvem han er. Vi har gjort tiltak for å finne ut hvor han befinner seg og har brukt politiapparatet for å identifisere ham. Vi er offensive, sa Metlid fredag.