– Erna, hvordan våger du!

Mer enn 8.000 personer møtte lørdag ettermiddag opp Eidsvolls plass foran Stortinget for å demonstrere mot endringer i dagens abortlov.

40 år etter at Stortinget vedtok loven om selvbestemt abort, møtte til sammen titusenvis av demonstranter opp på 33 steder rundt om i landet, for å gi en klar og tydelig beskjed til regjeringen: «Ikke rør abortloven».

Lørdag ettermiddag var Eidsvolls plass utenfor Stortinget smekkfull av godt over 8.000 demonstranter som protesterte mot Erna Solbergs positivitet til lovendringer i abortloven.

En av dem som hadde møtt opp for å demonstrere var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han mener det er feil å endre abortloven, fordi det er en lov som fungerer godt og som har lavt konfliktnivå.

Lørdag ble det demonstrert for å beholde dagens abortlov i 33 norske byer. Her fra demonstrasjonen foran Stortinget i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Loven er et godt kompromiss som tar vare på kvinnens rettigheter til å bestemme selv. Den er fint utformet og aborttallet går ned. Da er det liten vits i å sette det på spill. Det tenker jeg er feil. Det gjør kvinner mer sårbare når de skal ta valg som er vanskelige å ta, sier Støre til NTB.

– Kjell Ingolf Ropstad sier det er en historisk sjanse til å endre abortloven, men det er det ikke politisk flertall for i Stortinget, og jeg tror ikke det er politisk flertall for det i folket heller, legger han til.

Stolt Støre

Ap-lederen er kritisk til Ernas «abortflørt» med KrF.

– Hvis hun har brukt dette for å påvirke KrF til å ta sitt valg, så må hun ta ansvar for det. Det er jo også så vidt jeg vet helt imot Høyres egen politikk, og jeg syns det er bekymringsfullt at ikke Høyre sier klarere ifra.

Støre påpeker at det er stor oppslutning om å ikke endre abortloven.

– Jeg er her blant titusener. Det handler ikke bare om kvinners rettigheter, men om kvinner og menn sammen. Dette er en sak som gjelder alle mennesker i landet vårt. Jeg en av mange, og det er jeg stolt av, sier han.

At det kun er fire år siden man demonstrerte foran Stortinget for abortloven og reservasjonsretten, viser at kvinners rettigheter settes på spill, mener nestleder i SV Kirsti Bergstø.

– Kropp er ikke et forhandlingskort

– Over hele landet er folk samlet for å si klart ifra at man ikke finner seg i at kvinners rett til å bestemme over egen kropp blir framstilt som et forhandlingskort, sier Bergstø.

Hun mener det er forkastelig at Erna Solberg legger kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp på forhandlingsbordet for å bevare sin egen regjeringsmakt.

– Det er viktig å svare på slike initiativ med kraftig motstand, slik at forslagene legges vekk og ikke kommer opp på bordet igjen. Vi vant i 2014, og vi skal vinne i dag. Vi skal si klart ifra om at vi ikke finner oss i det, og at hun får finne andre saker hun kan forhandle med KrF om

Konferansier Liv Guldbrandsen og de andre talerne hedret den viktige jobben kvinner på 70-tallet gjorde.

– Kjære voksne kvinner, dere fortjener en kjempe applaus for livslang innsats, sa Guldbrandsen.

Statsminister Erna Solberg sier i en kommentar til NTB at hun også har demonstrert for retten til abort.

– Jeg har stor respekt for at dette berører og engasjerer mange. Jeg har selv gått i tog for retten til selvbestemt abort. Forutsetningen for å diskutere paragraf 2c med KrF er at kvinners rettigheter ikke skal svekkes. For meg er det grunnleggende, understreker hun.

(©NTB)

Mest sett siste uken