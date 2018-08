– Flere studenter jukser

67 studenter klaget inn påstander om juks i fjor, tre flere enn i 2016. Det totale antallet fuskesaker er betydelig høyere, ifølge klagenemnda.

Tallene som viser et nokså stabilt omfang av fuskesaker som blir påklaget, framkommer i årsrapporten til Felles klagenemnd. I 2017 behandlet nemnda 67 klager fra studenter som var blitt tatt i juks på eksamen eller under andre deler av studiene, ifølge Dagens Næringsliv. Det er tre flere enn i 2016.

– Dette er kun de sakene som blir påklaget av studenten. Antall fuskesaker totalt sett i hele universitets- og høyskolesektoren er derfor langt høyere, sier klagenemndas leder Marianne Klausen.

De aller fleste klagene gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføring av eksamen, som oftest plagiat, ulovlig bruk av hjelpemiddel eller ulovlig samarbeid.

– Vi ser tydelig at antallet fuskesaker øker. Hva som blir resultatet etter eksamensperioden mot jul, kan vi bare frykte. Nærmere 60 klagesaker allerede det første halve året er et høyt antall. 2018 ser dessverre ut til å bli et år med dystre tall for antallet fuskesaker på universitets- og høyskolenivå, sier Klausen.

