– For strengt på utlendingsinternatet på Trandum

Politiets utlendingsenhet på Trandum er strengere og ligner mer et fengsel enn tilsvarende sentre i andre europeiske land, ifølge en rapport Røde Kors har fått.

Flere tusen personer uten lovlig opphold blir hvert år holdt innesperret på Politiets utlendingsenhet på Trandum før de blir sendt ut av Norge med tvang, melder NRK. Norges Røde Kors har fått utarbeidet en rapport av den sveitsisk baserte organisasjonen Global Detention Project som arbeider spesielt med menneskerettighetene for migranter og flyktninger.

Konklusjonen i rapporten viser at noen andre enn politiet bør drifte internatet på Trandum, mener Røde Kors. Sammenlignet med Sverige, Frankrike, Sveits og Tyskland er praksisen på Trandum strengere og mer preget av uniformert politi og bruk av maktmidler. På internatet brukes sikkerhetsceller, og de ansatte er utstyrt med batonger, håndjern og pepperspray.

- Vi ønsker at Trandum ikke lenger skal framstå som et fengsel, og da tror vi det viktigste vil være at noen andre enn politiet driver stedet. Vi peker da på UDI og tror at det kan være et godt valg, sier generalsekretær Bernt Apeland til NRK.

I løpet av 2017 var flere enn 3.000 mennesker internert på Trandum. 40 prosent av disse var internert mellom ett og tre døgn, mens 30 prosent var internert i fire døgn eller mer. Om lag 40 prosent var ilagt en straffereaksjon.

- Det skaper utfordringer for valg av sikkerhetsnivå. Alle har til felles at de ikke har lovlig opphold i Norge og at de skal uttransporteres fra landet med tvang, sier leder Kristina Lægreid ved internatet til NRK.

(©NTB)

Mest sett siste uken