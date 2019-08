– Håndhilsesaken gir feil inntrykk av muslimer

Bildet av Zeliha Acar som nekter å håndhilse på kronprinsen, skaper et feil inntrykk av muslimer flest, ifølge to muslimske samfunnsdebattanter.

– Saken gir inntrykk av at det å nekte å håndhilse er noe alle muslimer gjør. De som har møtt muslimer, vet at de fleste er avslappet til dette med håndhilsing, sier Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet i Norge til Vårt Land.

I forrige uke skapte Zeliha Acar, ungdomskoordinator i Islamsk Råd Norge, overskrifter da hun ikke håndhilste på kronprins Haakon under hans besøk til den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre. Moskeen har siden kommet med en offisiell beklagelse til kronprinsen.

Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter kaller saken en ikke-debatt.

– På mange måter mener jeg dette er en ikke-debatt som blir løftet opp av noen som har interesse av at den reelle debatten om islamofobi og diskriminering ikke kommer opp, sier Sultan.

Tirsdag morgen publiserte Sylvi Listhaug (Frp) et bilde av seg selv mens hun håndhilser på partikollega Jon Helgheim. På bildet skriver Listhaug: «En påminnelse: I Norge håndhilser vi på hverandre. Det handler om respekt. Lik og del hvis du er enig». Ett døgn senere var statusen delt nesten 2.000 ganger og likt over 11.000 ganger.

– At dette bildet blir et valgkampstunt bare uker etter terrorangrepet sier sitt om fokuset fra Frp og kanskje litt om behovet for å spille ut «innvandringskortet». Det hele er bare trist, sier Sultan.

