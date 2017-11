– Helt åpenbart at Hagen ikke egner seg i Nobelkomiteen

Nobelkomiteens tidligere sekretær Geir Lundestad mener Carl I. Hagen ikke har noe i komiteen å gjøre

Frps valgkomité foreslår at Hagen erstatter Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Saken skal til behandling på partiets gruppemøte i Stortinget onsdag ettermiddag.

– Det er jo helt åpenbart at Hagen ikke ville blitt noen god kandidat. Han har selv uttalt at han ikke har greie på utenrikspolitikk! sier Nobelkomiteens tidligere sekretær Geir Lundestad til NRK.

Lundestad sier Hagen er en omdiskutert person som liker å uttale seg i media, og at det er ikke noe som gjør ham godt skikket til å sitte i komiteen.

Hagen selv vil ikke kommentere Lundestads kritikk.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til at Hagen kan ende i Nobelkomiteen. Nå tar han opp spørsmålet med de andre parlamentariske lederne.

Støre finner det problematisk at Hagen kan ende opp som medlem i Nobelkomiteen, samtidig som han er vararepresentant til Stortinget.

– Jeg vil i dag ta kontakt med presidentskapet og de andre parlamentariske lederne for å høre holdningene rundt dette. Jeg er kritisk til det, sier han til NTB.

Støre sier han har respekt for at partiene selv avgjør hvem de vil nominere. Men han viser samtidig til at reglene tilsier at en stortingsrepresentant ikke kan sitte i komiteen.

– For meg så er det et spørsmål om det er formelt skille mellom å være vararepresentant og full representant fordi en vararepresentant kan bli kalt inn til å stemme for eller mot regjeringen. Da blir denne distansen til denne uavhengigheten satt i spill, sier han.

