Faren til 13-åringen som døde avmagret på Beitostølen, sier han ble varslet om dødsfallet i en mail fra moren.

Avdødes far har avgitt vitneforklaring i retten fredag. Det har han ventet lenge på. Dette er hans andre tur fra USA til Norge for å avgi vitneforklaring i straffesaken mot hans ekskone. Sist ble saken utsatt før han ble hørt.

– I begynnelsen var forholdet vårt et eventyr, hun var veldig vakker og snill. Jeg var glad jeg var blitt kjent med henne. Men så gikk alt nedover, sier faren.

38-åringen har godkjent fotografering.

– Avvist

Tiltalte tok med seg barnet hjem til Norge få måneder etter fødselen i USA. Faren sier han fikk se sin datter to ganger etter det. Begge gangene reiste han hit fra USA. Angelica var veldig liten, han husker at hun fortsatt brukte bleier.

Deretter ble han avvist av ekskona, ifølge 38-åringen.

– Hun nevnte aldri for meg at Angelica var syk, det kom som et sjokk på meg. Hadde jeg visst det, ville jeg forsøkt å gjøre mer for å hjelpe, sier faren.

- Jeg fortsatte å ringe og skrive

– Min kjærlighet til Angelica ble aldri borte. Jeg fortsatte å ringe og skrive. En gang fikk jeg snakke med henne på telefonen, fortsetter han.

Mannen forteller at han tok et sinnemestringskurs mens de bodde i USA, og at han ønsket tiltalte tok samme kurs. Han sier han husker at de begge brukte fysisk makt mot hverandre ved en anledning.

Han har bodd i USA siste 20 år, og det var der han ble far til nå avdøde Angelica, som bare ble 13 år gammel.

Faren sier han fikk en mail fra tiltalte om at deres datter var død. Først trodde han ikke på det, fordi han var «vant til løgner». Etter en tid ble han kontaktet av FBI, som bekreftet dødsfallet.

Faren til 13-åringen som døde på Beitostølen har bodd i USA siste 20 år.

Saken fortsetter

Faren representeres av bistandsadvokat Marianne Stein. Etter hennes utspørring stilte aktor og deretter forsvarer ham oppfølgingsspørsmål.

Advokat Ann Turid Bugge innledet med spørsmål om inntekten hans. Hun forklarte at hun ville fram til at han ikke betalte barnebidrag.

Forsvarets begjæring om utsettelse ble fredag avslått. Sorenskriver Pål Prestesæter slår fast at tiltalte har hatt rikelig anledning til å forklare seg. Han mener saken nå vil bli tilstrekkelig belyst med øvrig bevisførsel, herunder avspilling fra politiavhør av tiltalte.

