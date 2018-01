Rundt 450 000 liter vann strømmet inn på lager

Det gikk alt annet enn hett for seg da de ansatte i Lindqvist møtte opp til arbeid, onsdag morgen.

Rune Schjønningsen, driftstekniker Bergen Vann, forteller at det er cirka 50 kubikk, som vil si rundt 50.000 liter, vann i timen som har strømmet inn i lokalene fra rundt klokken 23 tirsdag kveld.

Lekkasjen ble først stoppet klokken 0750 onsdag morgen, skriver Bergensavisen.

– Det vil si rundt 450.000 liter vann, forklarer Schjønningsen.

Han forteller at det er helt normalt med denne typen brudd, men at det er uvanlig at vannet renner inn i lokaler.

– Vet ikke hva som forårsaket bruddet enda, sier Schjønningsen.

Varer for millioner

– Det er bare til å hive alt sammen, sa Gunnar Skjolddal, daglig leder i Lindqvist, til BA onsdag morgen.

Butikken, som selger verktøy og produksjonsmaskiner til håndverkere og industri, ligger i Fjøsangerveien.

– Maskiner og utstyr flyter rundt her, og de seks som skulle jobbet er det bare å sende hjem, fortalte han.

Det var en kunde som kontaktet de ansatte og fortalte at butikken var fylt med vann, og at vannet sildret ut av lokalene.

– Vi har nettopp hatt varetelling, så jeg anslår at det er varer for mellom 3,2 og 4 millioner kroner i butikken. Alt er ikke vannskadet - hvor mye som har gått tapt vet jeg ikke enda - men det er nok minst for flere hundre tusen kroner, forteller han.

Har satt i gang pumpene

Like etter klokken 07 ble brannvesenet varslet.

– Vi vet ikke helt hva som har skjedd, men det ligger rundt en halvmeter med vann, fortalte Roald Drotningsvik, vaktkommandør ved 110-sentralen, rundt klokken 0745.

Alt tilgjengelig materiell fra hovedstasjonen i sentrum ble fraktet opp til lokalene, og brannvesenet anslår at det er rundt 500 kvadratmeter som er fylt med rundt en halvmeter vann.

– Nå jobber vi med å koordinere hvor vi skal gjøre av alt vannet, sier vaktkommandøren til BA.

Brannmester Atle Wickmann, forteller at det er et vannledningsbrudd som har gjort at det har kommet vann inn i butikken:

– Det har trengt opp i bygget på grunn av store vannmengder. Lekkasjen er stoppet, forteller han.

Vannverket har stengt av vannet i hele bygget, og det jobbes nå med å lense ut vannmassene.

