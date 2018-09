- Skavlan på TV 2 intervjuer nazister, så da seiler jeg lett over til Lindmo

Fredag kveld kriger Anne Lindmo og Fredrik Skavlan om TV-seerne, men det er liten tvil om hvem som skaper mest engasjement.

I sommer ble det bekreftet at Skavlan skulle flytte til TV 2, mens Lindmo sendes på NRK på fredag i stedet for lørdag. Med det har de også fått samme sendetid - klokken 21.25, og dermed er det duket for TV-krig.

I sitt første program i ny kanal har Fredrik Skavlan besøk av blant andre Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson og hans samboer og partikollega Louise Erixon. Sist han ble intervjuet av Skavlan, i 2015, vakte Skavlans intervjustil sterke reaksjoner, og også i år skaper intervjuet reaksjoner på sosiale medier.

Tungt for folk som ser TV og ikke liker endring i kveld. Skavlan på tv2 og Lindmo på NRK fredag . Nye folk i Senkveld. Apotekene får en god lørdag ! — Øystein Tallakstad (@Tallakstads) 14. september 2018

Les mer: Jimmie Åkesson på Skavlan: Det pågår en kulturkrig i Sverige

Det har vært spenning rundt hvem som vinner TV-krigen, men etter reaksjonene på Twitter å dømme ser det ut til at det i hvert fall er Skavlan som har skapt mest engasjement på sosiale medier.

Programmet "Skavlan" var tusen ganger bedre på NRK. Og der kom reklamen. — rygg johnny (@olstad40) 14. september 2018

Svensk politikk

Der lot nemlig ikke kommentarene vente på seg. Åkesson var første gjest og både den svenske politikeren Åkesson og Skavlan har vakt oppsikt på Twitter.

«Skavlan på TV2 intervjuer nazister, så da seiler jeg lett over til Lindmo på NRK», skriver en helt i starten av programmet etter at politikerne har kommet på.

«Kroppsspråk og ansiktsmimikk avslører Skavlan, og hvorfor skjule forakten?»



«Intervjuet med Åkesson var bare vas. # Skavlan kunne så lett gjort dette interessant. Pinlig.»

«Jimmie Åksesson åpner munnen og avkler seg selv #svensketilstander har fått en ny dimensjon: er dette en politiker på vei inn posisjon?»

«Vi lærte i hvert fall at Åkesson åpenbart er like ufyselig også som privatperson.»

«Skavlan har en målsettning når han intervjuer Åkerson, Skavlan er ikke rederlig, han vet hvor han vil. Skavlan er et godt eksempel på venstresidens elistiske etablisament. Mangemilionær som surfer på venstresidens menigsbølge. Trist.»

«Skavlan lot i alle fall ikke Åkessons slippe FOR billig. Litt koseprat først, men. Aller mest provoserende hittil er den vaaaaaaaaaaanvittig lange reklamepausen. Drepen for temperaturen i et talkshow.»

Følger Stoke U23 mot Aston Villa og Skavlan parallellt. Begge leverer i kveld. 2-0 begge steder så langt! — Åge Skinstad (@AageSki) 14. september 2018

- For en fyr

Skavlan har også besøk av Michael Persbrandt og komiker Petra Mede, som er aktuelle med en ny forestilling, og bryter Stig-André Berge som er aktuell med boken «Stig-André - et bryterliv». Skavlan hadde også tidligere vært og intervjuet Dalai Lama.

«For en fyr Stig Andre Berge er. Kommer ikke på noe mer fornuftig å si, men jeg tror det holder. For en fyr.»

For en fyr Stig Andre Berge er.

Kommer ikke på noe mer fornuftig å si, men tror det holder. For en fyr. #Skavlan — Jørgen Bakken (@JorgenBakken) 14. september 2018





« Sterk historie fra @stigandreberge hos Skavlan. Allerede et utrolig forbilde, men den mannen har ikke hatt noen enkel personlig reise til triumf.»

Sterk historie fra @Stigandreberge hos Skavlan. Allerede et utrolig forbilde, men den mannen har ikke hatt noen enkel personlig reise til triumf. #forbilde — Thomas Karlsen (@thomaskarlseen) 14. september 2018

- « Jaha. Skavlan tok med seg 2 Skavlan-stoler for å intervjue Dalai Lama. Bra branding!»

Jaha. #skavlan tok med seg 2 Skavlan-stoler for å intervjue Dalai Lama. Bra branding! — Dagfinn Nordbø (@DagfinnNordbo) 14. september 2018

«Skavlan skal snakke med Persbrandt på TV2 om deres private drama. Akkurat som han gjorde på NRK. Lurer på om TVNorge kan tilby mer penger for samme samtale en gang til? Blir nok Lindmo i kveld...»

#Skavlan skal snakke med Persbrandt på TV2 om deres private drama. Akkurat som han gjorde på NRK. Lurer på om TVNorge kan tilby mer penger for samme samtale en gang til? Blir nok Lindmo i kveld... — Marit & Trond Moland (@maritogtrond) 14. september 2018

«Patetiske forsøk på å drite ut Jimmie Åkesson og Micke P i beste sendetid. Er dette det nye Skavlan på TV 2, så er det finito finale for min del.»

- Et godt trekk

Anne Lindmo har besøk av skuespiller Sven Nordin, som er aktuell som «Bestefar» på Chateau Neuf. Ezinne Okparaebo og moren Juliet Okparaebo har startet idrettsklubb og vil ha flere minioritetsjenter med i idretten og Folkeopplysningens Andreas Wahl er på plass. Bandet Highasakite opptrer for første gang etter striden om bandnavnet, og også Mannskoret, med blant andre Per Øivind Houmb bidro.



Et godt trekk av #NRK å dytte #Lindmo inn på fredagsrekka hun er superfin og i kveld er det mange fine gjester ! — Montserrat Tell Olsen (@Catalyzator) 14. september 2018

Nei, #skavlan, eg gav deg ein sjanse til. Men nå har du mista meg så sjåar. Å dra opp ein gammal historia om #mikaelpersbrandt så ALLE har høyrt før er så kleint at eg mangle ord 🙈🙈🙄

Takka meg til #lindmo ❤ — Irene Bredal (@BredalIrene) 14. september 2018

Har forsøkt å "zappe" mellom TV2 og NRK i kveld. Skavlan: Jimmy Åkeson, Michael Persbrandt, Petre Mede. Skavlan: Rørende om et fantastisk mannskor, Svein Nordin osv. Et show for Sverige på TV2, og et show for Norge på NRK. #skavlan #lindmo — AndersTangen (@AndersTangen) 14. september 2018

Så fint om og med #Mannskoret på #Lindmo ❤️

Jeg gråter ikke i det hele tatt, joda jeg gjør det..#nrk altså! — Siri Furre (@Smylfz) 14. september 2018

Les mer: Stig André Berge åpner opp om farens drap på stemoren

Les også: Millionene renner inn for «Skavlan»

Mest sett siste uken