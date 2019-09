– Vanskelig å forstå hvorfor Abid Raja spisser frontene

Flere av avisenes leder- og kommentarskribenter er torsdag enige om at Abid Raja sikter seg inn på Trine Skei Grandes lederposisjon i Venstre.

Lederskribenten i Fædrelandsvennen tror Abid Raja går for lederjobben i eget parti og bruker overskriften «Abid Rajas snik-valgkamp.»

– Det er vanskelig å forstå hvorfor Venstres Abid Raja akkurat nå spisser frontene mellom Venstre og Frp. Hvis det ikke er for å prøve å bane vei for sitt eget lederkandidatur.

Politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen er av samme oppfatning, og tror ikke et sekund på at Raja mener det han sier når han sier han ikke tenker på lederjobben.

– Her spiller Raja dummere enn han er. For Raja har vært lenge nok i politikken til å vite at hans angrep på Frp setter en allerede svekket Grande i en umulig situasjon.

– Etter valget lurte Grande på hvordan valgresultatet måtte se ut for utenlandske valgobservatører. Hvis jeg var henne, ville jeg vært mer bekymret for hvordan hennes eget parti ser ut for velgerne. Raja gjør det ikke lett for henne. Og han vet hva han gjør, skriver Sandvik.

Retorikken overskygger resultatene

Lederskribenten i Bergens Tidende er opptatt av at ordbruken mellom de to regjeringspartnerne ødelegger for samarbeidet i regjeringen, og at både Frp og Venstres retorikk overskygger gode resultater, slik at folk ikke får med seg annet enn i drittkastingen dem imellom.

– Om alle fire partia har tenkt til å bli sitjande i regjering, må dei legge seg til ein ordbruk som er oppgåva verdig. Det er verdt å minne om kva vi eigentleg snakkar om her: Ei regjering er ikkje til for seg sjølv. Ho skal styre Noreg til beste for land og folk.

Dagsavisen skriver at et av partiene i krangelen nå må forlate regjeringenslokalene: Spørsmålet er hvem?

– Ledelsen av landet er åpenbart dysfunksjonell. Landet har en regjering som månedlig nå er i åpen konflikt med seg selv. Det er ikke lenger en koalisjon, men en kollisjon. Én skal ut, én må ut. Venstre og Fremskrittspartiet kan ikke fortsette under samme tak. Ett av partiene må ut, og så må Solberg utvise politisk håndverk og jobbe via Stortinget.

Maktspiller

VGs Astrid Meland påpeker på kommentarplass at Venstre i kommunevalget fikk stusselige 3,9 prosent.

– Og slikt blir det dårlig stemning av. Noen i partiet mener løsningen er et lederskifte. Andre mener Venstre må ut av regjering. Også er det dem som mener løsningen er Meg. Den sjarmerende, energiske og dyktige Abid Raja ser ut til å helle mot siste alternativ.

Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell skriver at det bak det han kaller Sirkus-Raja «ligger maktkamp i Venstre, men også en reell konflikt om rasisme og fremmedfrykt.»

– Stortingsrepresentanten fra Venstre har en stil i offentligheten som gjør at det er vanskelig å lese ham. Lager han så mye oppstyr for å fronte seg selv, eller er det bare slik han er? «Gåten Abid Raja» er kanskje å trekke det litt for langt, men det er ingen tvil om at mange klør seg i hodet over provokatøren, gladgutten og maktspilleren fra Bærum Venstre.»

