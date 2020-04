1 av 10 sykepleiere mangler smittevernutstyr

En undersøkelse fra Sykepleierforbundet viser at rundt 10 prosent av medlemmene mangler smittevernutstyr på jobb. 60 prosent vet ikke hvor lenge de vil ha nok.

Situasjonen skaper stor bekymring blant helsepersonell, skriver NRK.

Sykepleierne er nå redd for egen sikkerhet, forteller lederen i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi har eksempler på sykepleiere som har blitt koronasmittet på jobb. Mine medlemmer er bekymrede og urolige, med tanke på at det mangler smittevernutstyr og at det utstyret som er kommet, bare er tilstrekkelig en uke fram i tid, sier Larsen.

Hun forteller at det rasjoneres og gjenbrukes på ulike enheter, etter ulike lokale retningslinjer som skiller seg fra nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Eksempler er at det brukes munnbind i stedet for masker, eller munnbind i for mange timer.

(©NTB)