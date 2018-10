1 av 20 fikk infeksjon på sykehus eller sykehjem i 2017

5 prosent av pasienter og beboere på sykehus og sykehjem hadde i 2017 en infeksjon som knyttes til oppholdet eller behandlingen, ifølge Folkehelseinstituttet.

På sykehus var det infeksjoner etter kirurgiske inngrep som opptrådte hyppigst, mens det på sykehjem oftest dreide seg om urinveisinfeksjoner, viser oversikten fra Folkehelseinstituttet.

– For å forebygge slike infeksjoner, trenger helseinstitusjonene å ha nødvendige smitteverntiltak på plass, fastslår avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen.

Infeksjoner som har direkte sammenheng med tjenester i helsevesenet påfører pasientene og beboerne lidelse, og i verste fall økt risiko for død. De økonomiske konsekvensene er i tillegg store, og fører ofte til sykehusinnleggelse av beboere i sykehjem, samt forlenget opphold for pasienter på sykehus. En konsekvens er dessuten økt behov for reoperasjoner og for behandling med antibiotika.

For året 2017 har undersøkelser vist at nesten 30 prosent av pasientene i sykehus og 7 prosent av beboere på sykehjem fikk antibiotika på undersøkelsesdagen. Folkehelseinstituttet advarer om at både økt og feil bruk av antibiotika kan bidra til at bakterier blir resistente mot medikamentene.

Undersøkelsene i 2017 viser imidlertid at bruken av antibiotika i både sykehus og sykehjem i hovedsak var i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer.

Nok en gang påpekes det hvor viktig det er med riktig håndhygiene for å hindre spredning av sykdomsfremkallende mikrober i helsetjenesten.

(©NTB)

