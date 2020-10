100 ganger over rødt smittenivå i Hyllestad

Den lille kommunen Hyllestad i ytre Sogn har nå et smittenivå som er 100 ganger over grensa for rødt nivå. Søndag ble tolv nye tilfeller bekreftet.

Kommunen i Vestland har stengt ned skipsverftet Havyard etter at smittesporingen viser at alle tilfeller i kommunen kan kobles tilbake dit. Verftet stengte fredag. I løpet av helga er det blitt gjennomført en rekke nye koronatestet, og søndag fikk kommunen tolv nye smittetilfeller. Med 36 påviste smittetilfeller i en kommune med rundt 1.400 innbyggere, er kommunen 100 ganger over det som regnes som rødt smittenivå, skriver NRK. Bergen kommune har tilbudt Hyllestad hjelp, og lørdag kveld kom de første 15 smittede dit for å gå i isolasjon på Bergens «koronahotell». (©NTB)