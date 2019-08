10.000 flere tatt for å kjøre for fort

Hittil i år er om lag 10.000 flere sjåfører blitt tatt for fartsovertredelser i Norge sammenlignet med i fjor.

Sjef for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen, sier til Bergens Tidende at de i år har brukt mer tid på fartskontroller enn noen gang tidligere.

Han sier at måltallet for hvor mange fartssyndere man vil ta, er satt høyere enn før. I tillegg er det blitt brukt flere lasere enn tidligere.

Karlsen opplyser at 10.000 flere sjåfører er blitt tatt så langt i 2019 sammenlignet med i fjor.

– Og jeg er sikker på at det er en økning også for sommermånedene isolert sett, sier UP-sjefen til avisen.

