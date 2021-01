105 sykepleiere kan gå ut i streik fra torsdag

Dersom ikke partene i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS blir enige innen midnatt, går 105 sykepleiere ut i streik torsdag morgen.

Partene satte seg ned ved riksmeklerens forhandlingsbord tirsdag, med frist natt til torsdag for å bli enige.

Dersom det ikke oppnås enighet har sykepleierforbundet varslet plassfratredelse for totalt 105 arbeidstakere i fem kommuner. Dette gjelder i Bodø (20 personer), Gjøvik (13), Kristiansand (24), Tromsø (20) og Ålesund (28).

Bakteppet for meklingen er at medlemmene i de to Unio-forbundene Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet sa nei til resultatet av årets lønnsoppgjør mellom KS og Unio.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet aksepterte i desember et forslag fra Riksmekleren, men for sykepleierforbundet fortsetter kampen. Kravet er mer lønn.

– Vårt utgangspunkt er en lønn som gjør at sykepleiere kan beholdes til livsnødvendige helsetjenester i kommunene, sa leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til NTB mandag.

Sykepleiernes mekling skulle opprinnelig vært gjennomført i slutten av november, men ble utsatt til over nyttår på grunn av smittesituasjonen.

(©NTB)

